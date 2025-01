DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 20.325 Punkte

DOW JONES--Airbus haben sich am Donnerstag im nachbörslichen Handel unbeeindruckt davon gezeigt, dass das Unternehmen 2024 etwas weniger Flugzeuge an die Kunden übergeben hat als geplant. Die Zahl der von Airbus 2024 ausgelieferten Flugzeuge liege 4 Prozent unter der zu Jahresbeginn abgegebenen Prognose, entspreche aber im Wesentlichen der Herabstufung im zweiten Quartal und den aktuellen Konsensschätzungen, so die Analysten von Berenberg in einer ersten Einschätzung.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.00 Uhr 17.30 Uhr 20.325 20.317 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

