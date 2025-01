Stockholm (ots/PRNewswire) -Am 15. Januar um exakt 07:11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) wird ein kleines Stück Schweden Geschichte schreiben: Das schwedische MoonHouse hebt vom Kennedy Space Center in Florida ab - und zwar mit einem Ziel, das kein rotes Häuschen je zuvor erreicht hat. Kreativer Kopf hinter diesem kosmischen Abenteuer? Der schwedische Künstler Mikael Genberg, der schmunzelnd zugibt: "Es hat ja nur 25 Jahre gedauert." Denn aus einer skurrilen Idee eine Mond-Mission zu machen, ist eben leichter gesagt als getan.Computeranimation: The Swedish MoonHouseEin Häuschen, das Geschichte schreibtDas klingt nicht nach der nächsten Sci-Fi-Filmproduktion, sondern nach purem schwedischem Pioniergeist: Ein rotes Schwedenhaus mit weißen Akzenten - ein richtiges Original (https://visitsweden.de/original-schweden/) und zugleich Sinnbild schwedischer Idylle und Tradition - wird schon bald den Mond bereichern. Es handelt sich (noch) nicht um ein Ferienhaus, sondern um ein Zeugnis von Genbergs Leidenschaft für die Verschmelzung von Kunst, Architektur und Wagemut.Genberg weiß, wie man Schwerkraft mit Kreativität trotzt: Ob im Baumhaushotel Woodpecker oder beim Unterwasserhotel Utter Inn - seine Projekte begeistern seit Jahren Besucher aus aller Welt. 2009 schickte er sogar ein Kunstwerk zur Internationalen Raumstation, gemeinsam mit dem ersten schwedischen Astronauten Christer Fuglesang. Nun, dank der Kooperation mit dem ispace-Mondrover TENACIOUS und der Mondlandeeinheit RESILIENCE, hebt sein Traum vom roten Häuschen auf dem Mond tatsächlich ab."Es ist faszinierend, dass eines unser unverwechselbaren Originale, das rote Schwedenhäuschen, derart hoch hinauskommt und noch viele Jahre als Symbol für unser Fleckchen Erde dienen wird", freut sich Susanne Andersson, Geschäftsführerin von Visit Sweden.Rote Schwedenhäuschen: Zum Glück näher als der MondZum Glück braucht es kein Raumschiff, um den Charme einer roten "stuga" zu erleben. Diese malerischen Holzhütten, oftmals aus dem 19. Jahrhundert, stehen wie rubinrote Schmuckstücke über ganz Schweden verteilt - im Sommer inmitten grüner Landschaften oder im Winter als leuchtende Tupfer im Schnee.Ob im idyllischen Småland, der Heimat Astrid Lindgrens, in Schwedisch Lappland, in den Schären im Süden oder den Wäldern im Norden - die roten Häuschen verkörpern Tradition, Ruhe und eine Einladung, die Zeit ein wenig langsamer ticken zu lassen. Ein Raumanzug ist nicht nötig - ein kuscheliger Pullover reicht für die perfekte Auszeit in Schweden - natürlich mit einer ausgedehnten Fika (https://visitsweden.de/aktivitaten/kultur-geschichte-und-kunst/kultur/lebensstil/fika-mach-es-wie-die-schweden/).- https://visitsweden.de/original-schweden; Pressebilder (https://imagebank.sweden.se/my-selections/wwxrvf2b)- Schwedens typisch rote Häuschen: Eine Geschichte von Farbe und Kultur https://visitsweden.de/unterkunfte/das-rote-schwedenhaus- https://themoonhouse.se; Pressebilder (https://themoonhouse.se/press)- Interviewanfragen (mailto:media@visitsweden.com) für Mikael GenbergPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2594845/Visit_Sweden.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2549457/5108470/Visit_Sweden_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rotes-schwedenhauschen-fliegt-zum-mond-raumfahrtpremiere-am-15-januar-2025-302347326.htmlPressekontakt:Viveca.Burkhardt@visitsweden.com Tel: +491724186603Original-Content von: Visit Sweden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165498/5946221