Areteia Therapeutics, Inc. ("Areteia"), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Entzündungs- und Immuntherapien entwickelt, mit einem anfänglichen Schwerpunkt auf schwerem eosinophilem Asthma, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der 43. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference am Dienstag, dem 14. Januar 2025, um 13:30 Uhr PT in San Francisco, Kalifornien, präsentieren wird.

Eine Kopie der Präsentation wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Veranstaltung: J.P. Morgan Healthcare Conference Veranstaltungsort: The Westin St. Francis, San Francisco, Kalifornien Datum: 14. Januar 2025 Time: 13:30 Uhr pazifische Zeitzone Ort: Golden-Gate-Saal (32.nd Stock), The Westin St. Francis Referent: Jorge Bartolome, Chief Executive Officer

Über Areteia

Areteia ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich mit der Entwicklung eines potenziellen ersten oralen Therapeutikums seiner Klasse für Krankheiten befasst, die mit erhöhten Eosinophilie-Werten in Verbindung stehen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf schwerem eosinophilem Asthma liegt. Das Unternehmen hat sein Prüfpräparat Dexpramipexol in drei separate klinische Phase-III-Studien gebracht, darunter zwei 52-wöchige globale Exazerbationsstudien und eine 24-wöchige Lungenfunktionsstudie. Das Team von Areteia hat sich der Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Entzündungs- und Immuntherapien verschrieben, mit dem Ziel, Patienten mit Atemwegserkrankungen eine bessere Kontrolle über ihre Krankheit und ihr Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.areteiatx.com

Areteia wurde von Population Health Partners und Knopp Biosciences gegründet. Ein Konsortium führender Life-Science-Unternehmen und strategischer Investoren unter der Leitung von Bain Capital Life Sciences mit Beteiligung von Access Biotechnology, ARCH Venture Partners, Viking Global Investors, Marshall Wace, GV, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital und Population Health Partners hat sich verpflichtet, bis zu 425 Millionen US-Dollar in die Serie-A-Finanzierung zu investieren, um Areteia zu gründen und Dexpramipexol durch klinische Studien der Phase III zu bringen, die kommerzielle Versorgung sicherzustellen und potenzielle Medikamente der nächsten Generation zu entwickeln.

Über Dexpramipexole

Dexpramipexol, ein Prüfpräparat, ist ein oral verabreichtes kleines Molekül, das nachweislich die Eosinophilenzahl im Blut und im Gewebe senkt und sich derzeit in der Phase-III-Entwicklung für die Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen mit schwerem eosinophilem Asthma befindet. Der vorgeschlagene Wirkmechanismus von Dexpramipexol besteht darin, die Reifung von Eosinophilen im Knochenmark zu hemmen, basierend auf Erkenntnissen aus Zellkulturen und menschlichen Biopsien, wodurch die Eosinophilenzahl im peripheren Blut gesenkt wird. In einer Phase-II-Studie an Patienten mit mittelschwerem bis schwerem eosinophilem Asthma führte die Behandlung mit unserem Prüfpräparat Dexpramipexol im Vergleich zu Placebo bei allen getesteten Dosierungen (zweimal täglich 37,5 mg, 75 mg oder 150 mg Dexpramipexol-Dihydrochlorid) zu einer signifikanten, dosisabhängigen Verringerung der absoluten Eosinophilenzahl im Blut. Das Prüfpräparat Dexpramipexol wurde in der Studie gut vertragen, wobei die Nebenwirkungen in den Behandlungs- und Placebogruppen ausgeglichen waren, keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auftraten und keine Nebenwirkungen zum Abbruch führten.

Über eosinophiles Asthma

Asthma beeinträchtigt das Leben von mehr als einer Viertelmilliarde Menschen weltweit. Mehr als die Hälfte der Asthmapatienten leidet an eosinophilem Asthma, das durch ein Überangebot an Eosinophilen, einer Art weißer Blutkörperchen, im Blut und im Gewebe verursacht wird. Wir gehen davon aus, dass die orale Verabreichung des Prüfpräparats Dexpramipexol die Reifung von Eosinophilen hemmt und so zu einer Verringerung der Eosinophilen führt. Derzeit zugelassene injizierbare Anti-IL-5/5R-Biologika bieten klinischen Nutzen durch die Senkung der Eosinophilen. Der globale Markt für Asthma-Biologika verzeichnet ein robustes Wachstum, hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt und wird heute auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wenn Dexpramipexol als erstes orales Medikament zugelassen wird, könnte es eine Alternative zu injizierbaren Biologika darstellen.

