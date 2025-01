Trump hat durchaus gute Chancen, dass Grönland und der Panama-Kanal unter Kontrolle der USA kommen (nicht aber Kanada). China aber wird so oder so der große Verlierer - die Zölle treffen das Reich der Mitte in einem Moment, in dem es versucht, durch Exporte die lahmende Wirtschaft wieder anzukurbekln. Und Europa ist ein Trauerspiel.. Marktgeflüster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...