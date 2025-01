Memecoin Catslap beendet 1. AirDrop-Saison mit 100.000 $ in wenigen Stunden

Nach einer regen Beteiligung nähert sich die erste AirDrop-Saison von Catslap nun ihrem Ende, welches schon in weniger als einem Tag erreicht wird. Bei dieser können die Teilnehmer einen Anteil der Coins im Wert von umgerechnet 100.000 USD erhalten, sofern sie sich unter den Top 10 der Rangliste befinden.

Teilnehmen kann man über das Slap-to-Earn-Spiel, welches die Schläge der Spieler zählt und über Slap-to-Earn mit dem $SLAP-Coin belohnt. Neben dem Game gibt es jedoch auch noch die Möglichkeit, über die Community-Unterstützungen von Zealy weitere Belohnungen zu verdienen.

Zwar werden unterschiedliche digitale Geldbörsen akzeptiert, allerdings wird für eine Qualifizierung für den AirDrop eine Adresse der Best Wallet benötigt, welche über "Submit your BW address Zealy quest" eingereicht werden kann.

Neben den Belohnungen für die Top 10 der Rangliste erhalten auch alle anderen Teilnehmer einen AirDrop. Dieser ist von der Anzahl der über das Slapometer erzielten Schläge abhängig. Somit geht also niemand leer aus.

Zudem hat sich das Team von Catslap für ein Burning im Umfang von 1 Mio. $SLAP-Coins entschieden, welches am 31. Januar stattgefunden hat. Durch die Angebotsverknappung kann wiederum das Interesse an dem Token gesteigert werden, da sich dies tendenziell positiv auf den Wert der übrigen auswirkt.

Zeitplan der Catslap-AirDrops:

Slapdrop-Saison 1: Ende am 10. Januar um 12:00 Uhr

Website-Ranglisten: 14. Januar

Top 10 Slappers für 10.000 USDT AirDrop: 15. Januar

Anspruchsberechtigung der Belohnungen: 16. Januar

https://twitter.com/CatSlapToken/status/1877369844468723990

Catslap kann sich im Wochenvergleich besser als Popcat entwickeln

Betrachtet man einmal die Entwicklung der beiden Katzen-Memecoins Catslap und Popcat, so konnte der Neuaufsteiger $SLAP diesen mit seinem Plus von 10 % über die vergangenen sieben Tage sogar deutlich übertreffen. Denn $POPCAT hat in dieser Zeit einen Verlust in Höhe von rund 35 % verzeichnet.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die unterschiedlichen Maßnahmen des Teams, welche für eine Wertsteigerung des Coins sorgen. Zudem unterstreicht dies die Bemühungen, die es unternimmt, was Hoffnungen auf mehr gibt.

Neben dem Slapdrop und dem Burning im Umfang von 1 Mio. USD wurden außerdem 466.540.797 Coins für umgerechnet 1.345.889,74 USD vernichtet. Dies kann über das Dashboard des Projekts nachverfolgt werden. Laut diesem zählt das Slapometer zudem schon 2,61 Mrd. Slaps, wobei derzeit Frankreich, Japan und die USA führen.

Überdies kauft das Team regelmäßige Coins Buybacks durch, welche mittlerweile schon auf einen Umfang von 976.539 USD oder 338.431.355 $SLAP kommen. Ebenso gibt es ein Staking-Verfahren, das den Anlegern ein passives Einkommen von 30 % pro Jahr vergütet.

Investoren wechseln nun in günstige Memecoins wie Catslap

Während das neue Jahr angefangen hat, bereiten nun viele Investoren ihre Portfolios auf die kommende Zeit vor und führen ein Rebalancing durch. So bauen einige die Bestände von sehr profitablen Coins ab und schichten das Kapital in andere Assets um. Ebenso werden einige Rohrkrepierer aussortiert und mit chancenreicheren Vermögenswerten ersetzt.

Das große Engagement der Anleger im Memecoin-Sektor verweist darauf, dass sie auch in diesem Jahr einige der beliebtesten Kryptowährungen sein werden. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf innovative Projekte wie Catslap, welches über Play-to-Earn für zusätzliche Unterhaltung sorgt.

Insbesondere günstige Memecoins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung bieten dabei ein größeres Chance-Risiko-Verhältnis als beispielsweise Popcat, dessen besten Tage vermutlich schon vorbei sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt Catslap auf 21.390 Tokeninhaber, welche den Coin auf selbst verwahrenden Wallets halten, zu denen noch diejenigen an den zentralen Kryptobörsen hinzukommen.

Darüber hinaus hat Catslap bereits eine Gefolgschaft von 18.478 Anhänger erreicht, was einer Steigerung von 3.000 über die vergangenen drei Tage entspricht. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man berücksichtigt, dass der Coin erst am 21. November des vergangenen Jahres gelauncht wurde.

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt Catslap auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21,39 Mio. USD, während für die dezentralen Kryptobörsen eine Liquidität von 3,5 Mio. USD hinterlegt ist, von der 54 % für eine Zeit von sechs Monaten gesperrt sind.

Zwar haben die Memecoins durch die Korrektur des Kryptomarktes aufgrund der Wirtschaftsdaten wieder etwas ihres Wertes verloren. Dennoch werden sie immer noch mit 106,63 Mrd. USD bewertet und erzielen ein Handelsvolumen im Umfang von 13,55 Mrd. USD.

Rücksetzer bietet nun eine günstigere Kaufgelegenheit für $SLAP

Erfahren Investoren ist bekannt, dass sich die Kurse nicht nur in eine Richtung bewegen. Zudem haben sie gelernt, diese häufig aufgrund von Panik ausgelösten Kursrücksetzer zu einer Übertreibung führen und attraktive Nachkaufgelegenheiten bieten können.

Catslap bietet im Unterschied zu vielen anderen Memecoins einiges mehr. Aufgrund von Burnings, Rückkäufen, Staking, Slap-to-Earn und das virale Minispiel könnte sich der $SLAP-Coin sogar deutlich besser als einige Marktführer entwickeln.

Seit dem IDO (Initial DEX Offering) von Catslap ist der Token schon um 1.984 % gestiegen. Zudem besteht im Vergleich zu anderen aus dem Sektor noch ein großes Steigerungspotenzial. Daher könnte jetzt ein hervorragender Zeitpunkt für ein Investment sein.

Zudem können Sie noch an der AirDrop-Kampagne teilnehmen, um auf diese Weise kostenlose $SLAP-Coins zu erhalten. Aufgrund des nahenden Endes der ersten Saison müssen Sie nicht so lange auf die Belohnungen warten. Im Anschluss wird sofort die nächste Saison beginnen.

Wenn Sie sich für die Zealy-Kampagne interessieren, benötigen Sie ebenfalls den $SLAP-Coin, um an dieser teilnehmen zu können. Außerdem wird, wie bereits erwähnt, eine Adresse der Best Wallet benötigt.

So können Sie Catslap über die Best Wallet erwerben

Den $SLAP-Coin kann man über die sicherheitsgeprüfte und innovative Best Wallet kaufen. Diese finden Sie in dem Google Play Store und Apple App Store. Alternativ ist der Token über Börsen wie MEXC und das DEX-Widget der Catslap-Website erhältlich.

Im Unterschied zu nicht wenig anderen Memecoins hat das Team auch Sicherheitsüberprüfungen von SolidProof durchführen lassen. Darüber hinaus erreicht es auf DEXtools eine Bewertung von 99 %.

Der Gemeinschaft von Catslap können Sie sich über X und Telegram anschließen, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt Catslap entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.