Dieses Unternehmen investiert jetzt Millionen in Solana!

Immer mehr Unternehmen investieren in den Kryptomarkt. Neben dem wohl bekanntesten MicroStrategy sind auch Metaplanet, Marathon Digital Holdings und einige andere bekannte Namen dabei. Die meisten davon investieren ihr Geld aber in die größte und bekannteste Kryptowährung: den Bitcoin. Natürlich gibt es auch andere Unternehmen wie Ripple oder Binance, die eigene Coins herausgeben, aber es gibt eher wenige, die Finanzierungen aufnehmen, um Solana zu kaufen. Doch genau dafür hat sich die Sol Strategies Inc. gegründet.

Was macht die Sol Strategies Inc.?

Die Sol Strategies Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das gegründet wurde, um die Solana-Blockchain auszubauen und damit sicherer und effizienter zu machen. Das ist besonders wichtig, da die Solana-Blockchain eine der beliebtesten und die meistgenutzte Blockchain der Welt ist. Doch das ist nicht alles. Das Unternehmen investiert auch selbst in die Kryptowährung. Dafür und für den Ausbau der Solana-Blockchain hat das Unternehmen von einem großen Investor einen Kredit von 27,5 Mio. CAD erhalten.

Die Kreditaufnahme und auch die Umbenennung des ehemals Cypherpunk Holdings Inc. genannten Unternehmens in Sol Strategies Inc. zeigt, dass der Kryptomarkt immer mehr Akzeptanz in der breiten Wirtschaft findet. Auch wenn der Bitcoin noch immer im Fokus liegt, ziehen immer mehr andere Kryptowährungen wie Solana nach. Sogar die Pläne für ein eigentlich auf Eis gelegten Solana-ETF wurden in den letzten Wochen wieder immer öfter besprochen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.