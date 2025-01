Noch ist Donald Trump nicht im Amt, doch sorgen seine Aussagen schon jetzt für viel Aufsehen. Während der designierte US-Präsident immer schrillere Drohungen in Richtung Kanada und Grönland schickt, üben sich viele US-Unternehmen darin, der ideologischen Linie des Republikaners zu folgen. Diversität und Inklusion scheinen aus der Mode zu kommen.Für das größte Aufsehen in dieser Beziehung sorgte zweifellos Meta (US30303M1027) mit der Ankündigung, künftig keine Faktenchecks in den USA mehr durchzuführen. Stattdessen soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...