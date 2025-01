Verne, ein führender Anbieter von nachhaltig betriebenen HPC-Rechenzentren in Skandinavien, hat die Ernennung von Michele Tagliatti zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Rechenzentren, Telekommunikation und Technologie bringt Tagliatti umfangreiche Kenntnisse in seine neue Position ein. Er wird sich auf die Entwicklung einer ergebnisorientierten Finanzstrategie konzentrieren, die wesentlich zum langfristigen Erfolg von Verne beitragen wird, während das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit an die wachsende Nachfrage nach kosteneffizienten, mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betriebenen Rechenzentren und Colocation-Diensten für HPC- und KI-Workloads anpasst. Er wird in der Konzernzentrale von Verne in London tätig sein.

Vor seinem Wechsel zu Verne war Tagliatti bei Liquid Intelligent Technologies tätig, wo er mehrere Führungspositionen innehatte, darunter Deputy Group Chief Financial Officer (DGCFO) und Group CFO der Geschäftseinheit Rechenzentren. Während seiner Tätigkeit leitete er erfolgreich die finanzielle Umstrukturierung und Ausgliederung der Geschäftseinheit Rechenzentrum, die zu einer deutlichen Steigerung der Rentabilität führte.

"Micheles langjährige Erfahrung als CFO in der Rechenzentrumsbranche macht ihn zu einer wichtigen Verstärkung für das Führungsteam von Verne", so Dominic Ward, CEO bei Verne. "Seine Expertise im Bereich Finanzstrategie wird bei der Skalierung unserer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Ländern von entscheidender Bedeutung sein, um der stetig wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Rechenzentrumsdiensten gerecht zu werden und letztlich unsere ambitionierten Wachstumspläne zu verwirklichen."

Seine Ernennung kommentiert Tagliatti wie folgt: "Es ist ein Privileg, Teil des Führungsteams von Verne zu sein in einer Phase, in der das Unternehmen seine Vision für die Expansion in die skandinavischen Länder verwirklicht. Verne hat zahlreichen Unternehmen den Zugang zu sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Rechenzentrumsdiensten ermöglicht. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um die Reichweite von Verne weiter auszubauen und die enormen Möglichkeiten zu maximieren, die uns diese dynamische Branche bietet."

Tagliatti wechselt zu Verne während einer starken Expansionsphase. Die Unternehmensgruppe hat kürzlich Pläne für den Bau ihres fünften skandinavischen Rechenzentrumscampus in Mäntsälä, Finnland, vorgestellt. Diese ist die jüngste einer Reihe von Ernennungen auf der Führungsebene, zu denen auch A. William Stein gehört, der im Dezember 2024 als Non-Executive Chairman in das Board von Verne eintrat.

Über Verne

Verne bietet nachhaltige Rechenzentrumslösungen an, mit denen Unternehmen ihre digitale Infrastruktur kosteneffizient skalieren und zugleich die Umweltbelastung reduzieren können. Die vier skandinavischen Rechenzentren des Unternehmens in Island und Finnland werden zu hundert Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt, sind für High-Performance-Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere intensive Arbeitslasten optimiert und werden von einem engagierten Expertenteam vor Ort unterstützt. Verne betreibt außerdem ein hypervernetztes Rechenzentrum im Zentrum Londons, das als strategischer Hub für Anwendungen dient, die kurze Latenzzeiten und robuste Konnektivität erfordern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250109706687/de/

Contacts:

Pressekontakt

Evie Ashby Michelle Edge

Eleven Hundred Agency

T: +44(0)20 7688 5202

E: eha@verneglobal.com