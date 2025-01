Die 21 Preisträger repräsentieren eine aufregende Bandbreite an herausragenden Leistungen in den lichtbasierten Wissenschaften und Technologien

Heute gab das Preiskomitee der SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, die Empfänger seiner prestigeträchtigen jährlichen Awards bekannt. Mit den Auszeichnungen der Gesellschaft werden bahnbrechende Fortschritte in einer Reihe von Fachgebieten gewürdigt darunter Medizin, Astronomie, Lithographie, optische Messtechnik, optisches Design und Führungsqualitäten in der Gesellschaft sowie technische Leistungen und engagierte Dienste für die SPIE und die Unterstützung ihrer organisatorischen Aufgaben.

2025 SPIE Gold Medal recipient Halina Rubinsztein-Dunlop. (Photo: Mark Graham)

SPIE Gold Medal: Halina Rubinsztein-Dunlop

Für Innovationen bei der Übertragung von optischem Drehimpuls auf Materie, bei der Verwendung von geformtem Licht für die Lasermanipulation auf atomarer, Nano- und Mikroskala und als leistungsstarke Sonde für die Biomedizin.

SPIE President's Award: Bernard Kress

Für herausragende Verdienste um die Photonik, Mikrooptik und tragbare Displays sowie für tatkräftige, kreative Beiträge zu SPIE-Konferenzen, Bildung und Verwaltung.

SPIE Directors' Award: Jess Wade

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich MINT, für die Förderung von Frauen in der Physik und für die Bekämpfung systemischer Vorurteile in Bezug auf Rasse und Geschlecht.

SPIE Mozi Award: F. Javier García de Abajo

Für bahnbrechende Beiträge zu begrenzten optischen Polaritonen, deren Wechselwirkung mit freien Elektronen und Anwendungen in der nichtlinearen Nanophotonik, der optischen Sensorik und ultraschnellen Prozessen in Systemen mit kondensierter Materie.

SPIE Aden and Marjorie Meinel Technology Achievement Award: John Ballato

Für bahnbrechende Beiträge zur Erfindung, Entwicklung und Anwendung von optoelektronischen Halbleiterfasern.

SPIE A.E. Conrady Award in Optical Engineering: Jannick P. Rolland

Für bahnbrechende Beiträge zur Entwicklung und Anwendung von Freiformoptiken.

SPIE Biophotonics Technology Innovator Award: Kirill Larin

Für bahnbrechende Beiträge auf dem Gebiet der optischen Kohärenzelastographie (OCE) mit bedeutenden Auswirkungen auf die Biologie, Medizin und biomedizinische Optik.

SPIE Britton Chance Biomedical Optics Award: Ruikang Wang

Für transformative Fortschritte in der Biophotonik und Bildgebung, die die Diagnose und Überwachung von Krankheiten erheblich verbessert und damit die Lebensqualität der Patienten verbessert haben.

SPIE Chandra S. Vikram Award in Optical Metrology: Katherine Creath

Für ihr Lebenswerk auf dem Gebiet der optischen Messtechnik und der optischen Prüfung mit bahnbrechenden Beiträgen zur Speckle-Interferometrie, Phasenmessverfahren, Interferometer-Design und Algorithmenentwicklung.

SPIE Dennis Gabor Award in Diffractive Optics: Zeev Zalevsky

Für bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der diffraktiven Optik und Holographie, insbesondere in der superauflösenden Bildgebung und der Bildgebung durch streuende Medien.

SPIE Diversity Outreach Award: Rosario Porras-Aguilar

Für Beiträge zur Vielfalt und Öffentlichkeitsarbeit in Optik und Photonik, von Bildungsinitiativen, die Schüler auf der ganzen Welt inspirieren, bis hin zur Förderung der Inklusivität innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

SPIE Early Career Achievement Award Academic Focus: Deep Jariwala

Für bahnbrechende Beiträge zum Verständnis starker Licht-Materie-Wechselwirkungen in quantenbeschränkten exzitonischen und magnetischen Halbleitern und für die Entwicklung exzitonischer Metamaterialien.

SPIE Early Career Achievement Award Academic Focus: Jenna Mueller

Für innovative Strategien zur Senkung der Krebssterblichkeit in Randgruppen, einschließlich der Arbeit am Pocket-Kolposkop, einem von der FDA zugelassenen Gerät zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge, und der Entwicklung eines kostengünstigen Laparoskops.

SPIE Early Career Achievement Award Industry/Government Focus: Frédéric Bouchard

Für die Arbeit an der zeitlichen Kodierung und ultraschnellen temporalen interferometrischen Netzwerken, die einen bedeutenden Fortschritt in der Quanteninformationsverarbeitung darstellen, mit zukünftigen Anwendungen in der Quanteninformatik und -vernetzung.

SPIE Frits Zernike Award for Microlithography: Henry I. Smith

Für bahnbrechende Beiträge zur Nanolithografie, darunter die Erfindung von Phasenmasken, die Demonstration der Flüssigkeitsimmersionslithografie, der achromatischen Interferenzlithografie und der Zonenplatten-Array-Lithografie, sowie für seinen Einfluss als Pädagoge.

SPIE G. G. Stokes Award in Optical Polarization: Thomas G. Brown

Für grundlegende Arbeiten zur strukturierten Polarisation und den Auswirkungen der spannungsinduzierten Doppelbrechung auf die Strahlpolarisation und -intensität, Wellenleitermoden und Punktspreizfunktionen.

SPIE Harold E. Edgerton Award in High-Speed Optics: Liang Gao

Für bahnbrechende Fortschritte bei ultraschnellen optischen Verfahren und deren transformative Anwendungen in der transienten Bildgebung auf mehreren Skalen.

SPIE Harrison H. Barrett Award in Medical Imaging: Martin Yaffe

Für bahnbrechende technische Fortschritte in der medizinischen Bildgebung, insbesondere für die Erkennung und Diagnose von Brustkrebs.

SPIE Maria Goeppert Mayer Award in Photonics: Pavel Cheben

Für bahnbrechende Beiträge zu Silizium-Photonik-Wellenleiterbauelementen, einschließlich der Erfindung von Metamaterial-Wellenleitern und der Weiterentwicklung der integrierten Photonik-Technologie im Subwellenlängenbereich.

SPIE María J. Yzuel Educator Award: Dan Curticapean

Für sein lebenslanges Engagement für die Lehre von Optik und Photonik mit ansteckender Leidenschaft und sein lebenslanges Engagement für die SPIE-Gemeinschaft.

SPIE Rudolf and Hilda Kingslake Award in Optical Design: Haiyin Sun

In Anerkennung von vier Jahrzehnten Beiträgen zum optischen Design, einschließlich Ingenieurwesen und Messungen, Laserdiodenanwendungen, Veröffentlichungen zur Optik und Dienstleistungen für die Gemeinschaft des optischen Designs.

