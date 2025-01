BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten Entwicklung in Österreich ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überzeugt, dass die AfD-Vorsitzende Alice Weidel keine Chance auf das Bundeskanzleramt hat. "Frau Weidel hat keine Partner in der deutschen Politik", erklärte Weil in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". "Und deswegen wird sie keine Kanzlerin sein - da bin ich sicher. Wir sind nicht Österreich."

Rund drei Monate nach der österreichischen Parlamentswahl winkt der rechten FPÖ erstmals das Amt des Regierungschefs. Nachdem die Koalitionsgespräche von konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos geplatzt sind, hat der FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickl von Bundespräsident Alexander van der Bellen den Auftrag zur Bildung einer Regierung erhalten. In Deutschland wird am 23. Februar gewählt./ax/DP/zb