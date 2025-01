© Foto: DALL-E

Der niederländische Versicherer will 2025 wieder klar in die Gewinnzone zurückkehren. Nach einem eher schwachen Jahr 2024 könnte das Papier 2025 wieder durchstarten. Das Sahnehäubchen der Investition ist die Dividende!ASR Nederland, mit Sitz in Utrecht, ist eine der führenden Versicherungsgruppen in den Niederlanden und zählt zu den ältesten Finanzunternehmen des Landes. Mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1720 zurückreichen, hat sich ASR von einem lokalen Anbieter zu einem wichtigen Akteur im europäischen Versicherungsmarkt entwickelt. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten, darunter Lebens-, Kranken-, Sach- und Haftpflichtversicherungen. Darüber hinaus ist ASR …