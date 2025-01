Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim ernennt Verwaltungsrat und CEO des geplanten nordamerikanischen Unternehmens



10.01.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Holcim unternimmt die nächsten Schritte auf dem Weg zur geplanten Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts und hat die designierten Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmt. Der Verwaltungsrat wird aus 10 Mitgliedern bestehen und nach dem geplanten Spin-off seine Arbeit aufnehmen. Der Spin-off wird voraussichtlich Ende der ersten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der üblichen Genehmigungen. Jan Jenisch wird zum designierten Verwaltungsratspräsidenten und CEO des geplanten Nordamerikageschäfts ernannt. Jenisch ist derzeit Verwaltungsratspräsident von Holcim und leitet die geplante Kotierung des Nordamerikageschäfts. Zuvor war er von 2017 bis 2024 CEO von Holcim. Er wird bis zur Generalversammlung am 14. Mai 2025 Verwaltungsratspräsident von Holcim bleiben. Der Verwaltungsrat von Holcim hat neun designierte unabhängige Verwaltungsratsmitglieder für das nordamerikanische Unternehmen bestimmt, darunter Theresa Drew, Nick Gangestad, Dwight Gibson, Holli Ladhani, Michael E. McKelvy, Jürg Oleas, Robert Rivkin, Katja Roth Pellanda und Cristina A. Wilbur. Die zukünftigen Verwaltungsratsmitglieder verfügen über umfassende Führungserfahrung und decken verschiedene Branchen ab, einschliesslich des Bauwesens, der Fertigung, der Industrie und Finanzdienstleistungen. Sie haben Unternehmen als CEOs, Presidents, Partner sowie als Finanz-, Rechts- oder Personalvorstände geleitet und verfügen über weitreichende Kenntnisse des nordamerikanischen Marktes. Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident von Holcim: «Heute erreichen wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, das Nordamerikageschäft von Holcim als unabhängiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Die designierten Verwaltungsratsmitglieder bringen eine beeindruckende Erfolgsbilanz sowie eine erstklassige Mischung aus Fachwissen, unterschiedlichen Perspektiven und Führungserfahrung mit. Zusammen werden wir eine starke Corporate Governance und den Fokus des Unternehmens auf Marktführerschaft und der Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre, Kunden, Mitarbeitenden und alle weiteren Stakeholder sicherstellen.» Biografische Information Der designierte Verwaltungsrat des geplanten nordamerikanischen Unternehmens besteht aus: Theresa Drew war 40 Jahre lang bei Deloitte & Touche LLP tätig, wo sie zuletzt als geschäftsführende Partnerin für die Carolinas Practice fungierte. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der Sonoco Products Company und The Cato Corporation. Nicholas Gangestad war zuletzt CFO bei Rockwell Automation, Inc. und ist Mitglied des Verwaltungsrats von Nucor Corporation und Genpact Limited. Zuvor war er CFO bei 3M Company. Dwight Gibson ist Operating Partner und Mitglied des Investment Committee bei Pritzker Private Capital. Zuvor war er President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von BlueLinx Holdings Inc., einem führenden Grosshändler für Bau- und Industrieprodukte in den USA. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von Interface, Inc. Jan Jenisch ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim und seit 2023 dessen Präsident. Von 2017 bis 2024 war er CEO des Unternehmens. Vor seinem Eintritt bei Holcim war Jan Jenisch von 2012 bis 2017 CEO der Sika AG. Holli Ladhani war President, CEO und Verwaltungsratsmitglied von Select Energy Services, Inc. und war zuvor als President und CEO von Rockwater Energy Solutions, Inc. tätig. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von Quanta Services, Inc. Michael E. McKelvy ist President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von McDermott International, Ltd, einem Anbieter von Ingenieurs- und Konstruktionslösungen für die Energiebranche. Zuvor war er President und CEO der Gilbane Building Company und in verschiedenen Führungspositionen bei CH2M HILL Companies, Ltd. Jürg Oleas ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim, dem er bereits von 2014 bis 2015 angehörte. Derzeit ist er Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungs-, Vergütungs- und Governance-Ausschusses. Er war CEO der GEA Group AG und war in Führungspositionen bei ABB und der Alstom Group tätig. Robert S. Rivkin ist Senior Vice President und Chief Legal Officer bei United Airlines Holdings, Inc. Zuvor war Rivkin stellvertretender Bürgermeister der Stadt Chicago, stellvertretender General Counsel von Delta Air Lines, Inc. und General Counsel des US-Verkehrsministeriums. Katja Roth Pellanda ist Group General Counsel bei der Zurich Insurance Company Ltd und Mitglied des Verwaltungsrats von Farmers Insurance und der Zurich Italy Bank, S.p.A., beides private Tochtergesellschaften von Zurich Insurance. Zuvor war sie in den Bereichen Legal und Corporate Governance bei der Novartis AG tätig. Cristina A. Wilbur ist Chief People Officer und Leiterin der Personalabteilung des globalen Gesundheitsunternehmens F. Hoffmann-La Roche Ltd. Davor war sie in mehreren Führungspositionen im Personalbereich bei Roche, EG&G, Inc. und PerkinElmer Optoelectronics. Weitere biografische Informationen finden Sie auf der Webseite von Holcim. Über Holcim

