DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichter - In Tokio belasten Zinssorgen

DOW JONES--Negative Vorzeichen dominieren zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf halten sich die Anleger zurück, wie Händler berichten. Sollte die Beschäftigungslage nach wie vor gut sein, dürfte sich die US-Notenbank in ihrer zuletzt eher falkenhaften Haltung bestätigt sehen. Mit der Zinssitzung im Dezember hatte sie den Markt auf nun langsamere Zinssenkungen eingestimmt.

Vorgaben der US-Börsen fehlen, weil der Handel dort am Donnerstag wegen des Gedenkens an den verstorbenen ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter ruhte. Die Futures auf die großen US-Indizes tendieren jedoch etwas leichter.

Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet zusätzlich die Befürchtung, dass die Bank of Japan bald einen strafferen Kurs einschlagen könnte. Dazu passt, dass die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte im November auf Monatssicht weniger stark zurückgingen als angenommen und im Vergleich zum Vorjahr sogar stiegen. Der Nikkei-225-Index verliert 0,9 Prozent auf 39.240 Punkte.

Unter den Einzelwerten verliert die Aktie der Uniqlo-Mutter Fast Retailing nach Veröffentlichung von Geschäftszahlen 6,6 Prozent. Seven & I Holdings verteuern sich um 5,6 Prozent. Zwar hat das Unternehmen einen Gewinneinbruch gemeldet und die Erwartungen des Marktes verfehlt, einem Bericht von Bloomberg zufolge erwägt jedoch die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global Management im Zuge eines Management-Buyouts die Übernahme eines Anteils an Seven & I von der Gründerfamilie im Wert von etwa 9,5 Milliarden US-Dollar.

Abwärts geht es auch an den chinesischen Börsen. Hier dominiert die Furcht vor den geplanten höheren Zöllen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, wie es heißt. In Schanghai fällt der Composite-Index um 0,5 Prozent, in Hongkong sinkt der Hang-Seng-Index um ebenfalls 0,5 Prozent.

In Seoul tritt der Kospi wie schon am Vortag mehr oder weniger auf der Stelle. Hyundai Motor verteuern sich um 6,1 Prozent, nachdem der Autohersteller eine Partnerschaft mit Nvidia bekanntgegeben hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.294,10 -0,4% +1,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.239,54 -0,9% +0,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.523,01 +0,0% +0,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.194,49 -0,5% -4,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.143,19 -0,5% -4,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.792,40 -1,8% +1,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.603,60 +0,2% -1,67% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% -1,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0291 -0,1% 1,0300 1,0298 -0,6% EUR/JPY 163,04 +0,1% 162,91 162,85 +0,1% EUR/GBP 0,8374 +0,1% 0,8367 0,8387 +1,2% GBP/USD 1,2290 -0,2% 1,2311 1,2277 -1,8% USD/JPY 158,42 +0,2% 158,15 158,10 +0,7% USD/KRW 1.462,21 +0,5% 1.455,25 1.461,57 -0,9% USD/CNY 7,1858 -0,1% 7,1910 7,1868 -0,3% USD/CNH 7,3530 -0,0% 7,3559 7,3534 +2,0% USD/HKD 7,7819 -0,0% 7,7825 7,7794 +0,2% AUD/USD 0,6193 -0,1% 0,6198 0,6192 +0,1% NZD/USD 0,5589 -0,2% 0,5601 0,5592 -0,2% Bitcoin BTC/USD 94.004,70 +1,6% 92.493,45 93.491,80 -0,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,30 73,92 +0,5% +0,38 +3,6% Brent/ICE 77,31 76,92 +0,5% +0,39 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.673,44 2.669,73 +0,1% +3,71 +1,9% Silber (Spot) 30,29 30,13 +0,5% +0,16 +4,9% Platin (Spot) 964,83 960,95 +0,4% +3,88 +6,4% Kupfer-Future 4,34 4,31 +0,7% +0,03 +7,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2025 00:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.