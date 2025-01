Bonn (ots) -Der Bonner Virologe Hendrik Streeck erhält nach GA-Informationen (Freitagsausgabe) vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) werde Streeck den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, so der offizielle Titel, am 15. Januar überreichen, hieß es am Donnerstagabend aus der Staatskanzlei.Der 47-jährige Streeck, Chefvirologe der Universitätskliniken Bonn, wurde in der Corona-Krise bundesweit bekannt. Die Bonner CDU kürte ihn Ende August vergangenen Jahres zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl.Zur Begründung für die Auszeichnung heißt es, Streeck engagiere sich "neben seiner Arbeit in der HIV-Forschung weit über das übliche berufliche Maß hinaus". In der Pandemie habe er in verschiedenen Gremien mitgewirkt, darunter im Expertenrat Corona der Landesregierung und im Corona-Expertenrat des Bundeskanzleramts.Pressekontakt:General-Anzeiger BonnNils RüdelTelefon: 0228 / 66 88563n.ruedel@ga.deOriginal-Content von: General-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80218/5946261