Unternehmen, die ihre Ausschüttung meist von Jahr zu Jahr steigern, bieten langfristig die Möglichkeit zum Aufbau eines passiven Einkommens. Diese zwei Aktien gehören derzeit dazu. Investitionen über die Börse besitzen große Vorteile. So können wir schon mit kleinen Beträgen breit streuen, bleiben stets flexibel, profitieren von steigenden Dividenden, können uns an den besten Unternehmen der Welt beteiligen und uns bei Notwendigkeit auch wieder unkompliziert von ihnen trennen. Zudem sind die Handelskosten heute so günstig wie nie zuvor. Eine der attraktivsten Anlagen sind Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über einen langen Zeitraum stetig steigern, die über ein solides Geschäft verfügen …