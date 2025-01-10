The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2025
ISIN Name
DE000A1RQCE4 HESSEN SCHA. S.1503
DE000A1RQCF1 HESSEN SCHA.15/25
DE000A1RQCC8 HESSEN SCHA. S.1501
DE000A1RQCD6 HESSEN SCHA. S.1502
DE000A1R0014 SACHSEN-ANH.LS.A. 15/25
US478160CJ19 JOHNSON + JOHNSON 17/25
US666807BM30 NORTHROP GRUMMAN 17/25
US11134LAP40 BROADCOM/KY FIN. 18/25
US664397AM81 EVERSOURCE ENERGY 2025
DE000A11QTD2 K.F.W.ANL.V.15/2025
US4581X0CM87 INTER-AMER.DEV.BK 15/25
US96950FAQ72 WILLIAMS COMPA. 14/25
US036752AJ29 ELEVANCE HE. 19/25
US71654QBV32 PET. MEX. 2025 MTN
IT0005359846 ITALIEN 19/25 FLR
DE000NLB2831 NORDLB FESTZINSANL.03/20
DE000DK0T061 DEKA HPF MTN R2094
USY20721BG36 INDONESIA 15/25 MTN REGS
US459058HT33 WORLD BK 20/25 MTN
XS2093880735 BERRY GLOBAL 20/25 REGS
US910047AK50 UTD AIRLINES HLDGS 19/25
USP3772WAH53 BCO DO BRASIL 17/25 REGS
XS2101432388 EIB 20/25 FLR
US29250NAY13 ENBRIDGE 19/25
XS2102489353 ALTICE FIN. 20/25 REGS
USP94461AC79 UNIFIN FINAN. 17/25 REGS
XS2291929573 INEOS Q.FI.2 21/26 REGS
XS2291928849 INEOS QUAT.F 21/26 REGS
US37185LAM46 GENES.ENE/FI 20/27
US03027XAV29 AMERIC.TOWER 19/25
XS2101310196 KAISA GR.HLD 20/25
US91282CDS70 USA 22/25
DE000A3MP9M5 KRED.F.WIED.22/25 MTN
DE000RLP1395 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2023
XS2100771547 LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN
XS2101563646 NED.WATERSCH. 20/25 REGS
FR0128537182 FRANKREICH 24/25 ZO
DE000BU0E139 BRD USCHAT.AUSG.24/01
DE000NLB2SP3 NORDLB FESTZINSANL.02/18
FR0012300812 APRR 14/25
US35906AAQ13 FRONTIER COMMUNICTS 2025
XS1167203881 QUEBEC PROV. 15/25 MTN
XS2054539627 ALTICE FRAN. 19/25 REGS
US912810FR42 US TREASURY 2025
US907818DY13 UNION PACIFIC 2025
US37045XAS53 GM FINANCIAL 2025
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