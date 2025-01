München (ots) -Die erfolgreiche RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" erhält eine neue Moderatorin: In der sechsten Staffel, die im Frühjahr 2025 ausgestrahlt wird, übernimmt Talkshow-Legende Arabella Kiesbauer die Rolle der Gastgeberin am Traumstrand in Thailand.30 Jahre ist es her, dass Arabella Kiesbauer erstmals im deutschen TV mit ihrer eigenen Talkshow im Nachmittagsprogramm lief. Zehn Jahre lang lenkte die Österreicherin als Host von "Arabella" hitzige Diskussionen und trocknete Tränen.Arabella Kiesbauer war in ihrem Heimatland anschließend u. a. Moderatorin der Casting-Show "Starmania", Host der ersten Staffel von "The Masked Singer Austria" und ist seit Jahren das Gesicht von "Bauer sucht Frau" in Österreich. Außerdem begleitete sie 2024 gemeinsam mit Michael Schulte, Remo Forrer und Barbara Schöneberger die Sendungen "ESC - der Countdown" und "ESC - die Aftershow". Beide Livesendungen stimmten das Publikum aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am 11. Mai 2024 auf das große Finale des Eurovision Song Contests in Malmö ein. Anfang des Jahres war sie zudem mit einem selbstironischen Gastauftritt in der deutschen ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen. Schlagfertig wie eh und je wird man die 55-Jährige künftig in der beliebten "Stunde der Wahrheit" bei KDRS erleben. Denn auch 2025 wollen die Realitystars vor allem eines - Sendezeit! Und dafür werden sie wieder alles tun.Arabella Kiesbauer: "Es ist ein großartiges Gefühl, wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren. Deutschland war für mich immer etwas Besonderes, hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt - während meiner Talkshow 'Arabella' und zahlreichen anderen Projekten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTLZWEI und kann es kaum erwarten, am Starstrand von Thailand die Kandidatinnen und Kandidaten zu begrüßen!"Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Kampf der Realitystars' entwickelt sich ständig weiter - mit neuen Spielen, Aktionen, spannenden Twists und jetzt auch mit Arabella Kiesbauer als Traumbesetzung für die Moderation. Sie kennt das Reality-Business wie kaum eine andere und weiß mit den Emotionen der Stars und Sternchen ebenso direkt wie einfühlsam umzugehen. Wir freuen uns darauf und heißen Arabella herzlich willkommen bei RTLZWEI!"Im Frühjahr 2024 erreichte "Kampf der Realitystars" mit durchschnittlich 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute Werte. Besonders hohe Marktanteile erzielte die fünfte Staffel bei den 30- bis 39-Jährigen und hier vor allem bei den Frauen dieser Altersgruppe mit durchschnittlich 14,2 Prozent. Bei RTL+ steigerten sich die Sendungsstarts um 14 Prozent gegenüber der vierten Staffel. Das seit 2020 einmal jährlich ausgestrahlte Format wurde 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ausgezeichnet."Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert.Über "Kampf der Realitystars"Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100927721