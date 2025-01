Auch am deutschen Aktienmarkt ist Kaufzurückhaltung eingekehrt. Ohne Impulse von der Wall Street agierten die Anleger am Donnerstag eher vorsichtig und legten eine Rally-Pause ein. In New York waren die Börsen wegen der Trauerfeier für Ex-Präsident Jimmy Carter geschlossen. Zudem wollten sich die Händler vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten wohl nicht zu weit aus dem Fenster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...