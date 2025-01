Droht Volkswagen ein Gewinneinbruch in diesem Jahr? Der erzwungene Anstieg der zu verkaufenden Elektrofahrzeuge in Europa wird voraussichtlich zu einer Rabattschlacht führen, die der Profitabilität schaden würde. Wechsel an der Holcim Spitze. Jan Jenisch wechselt in die USA. Hilft das Facelift Tesla auf die Sprünge? In China wird das aktualisierte Model Y eingeführt, um den Verlust der Marktanteile zu stoppen.Der Aktienhandel in Asien leidet am Freitag erneut unter breit aufgestellten Verkäufen. Alle Benchmarks in der Region verzeichnen Verluste, wobei ...

