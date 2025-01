EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D gibt Prototypenvereinbarung während der CES 2025 bekannt



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 10. Januar 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") ist weiterhin überrascht und begeistert von dem zunehmenden Interesse an seiner Technologie, das Türen zu zuvor unerforschten Märkten öffnet. In den vergangenen zwei Tagen der CES unterzeichneten Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, und der Direktor eines innovativen Unternehmens im Bereich moderner, elektrischer Displays und Technologie für Wohn- und Gewerbeumgebungen eine Vereinbarung zur Entwicklung eines Prototypen, den das Unternehmen auf mögliche Produktionsaufträge hin überprüfen wird. Details zu diesem Prototypenauftrag sowie Informationen zum Unternehmen werden in den nächsten Wochen nach Erhalt der technischen Spezifikationen und der erforderlichen Stückzahl bekannt gegeben. Das weltweite Interesse bestätigt weiter die Relevanz und Anwendbarkeit der Innovationen von Metavista3D und eröffnet eine Vielzahl von Chancen für Diversifikation und Wachstum. Das Unternehmen bleibt entschlossen, diese neuen Wege zu erkunden und sicherzustellen, dass seine technologischen Fortschritte den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt gerecht werden. Jeff Carlson, der Sprecher von Metavista3D, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft und sagte: "Diese Allianz verkörpert eine gemeinsame Vision für die Zukunft der räumlichen Realität. Das unerwartete Interesse, das wir von neuen Märkten erhalten haben, unterstreicht das transformative Potenzial unserer Technologie. Unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie das Publikum mit digitalen Inhalten interagiert, neu zu definieren und sie über die Grenzen herkömmlicher Display-Technologien hinaus zu bringen." Metavista3D-Stand auf der CES2025, Dr. Rolf-Dieter Naske, CTO (links) und Jeff Carlson, CEO (rechts). To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/11088/236687_ces.jpg Über die CES Die CES ist die weltweit bedeutendste Technologiemesse. Hier werden Geschäfte gemacht und die schärfsten Köpfe der Branche treten auf, um ihre neuesten bahnbrechenden Innovationen vorzustellen. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® produziert. Weitere Informationen finden Sie unter [www.ces.tech](http://www.ces.tech). Über Metavista3D ( www.metavista3d.com ) Metavista3D Inc. ist mit ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft psHolix AG an vorderster Front bei der Entwicklung von KI-gesteuerten, pseudo-holografischen Display-Technologien, die die Art und Weise, wie wir mit räumlichen Inhalten interagieren, revolutionieren sollen. Mit über 20 Patenten und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft von immersiven, brillenfreien 3D-Erlebnissen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.metavista3d.com](http://www.metavista3d.com). Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Börse und weiteren Börsen unter dem Tickersymbol E3T gelistet. Die ISIN von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer ist A3EG0D. IM NAMEN DES AUFSICHTSRATS Jeffrey Carlson

CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: (647) 697-9199 Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die Vermögenswerte oder Investitionen des Unternehmens sowie auf andere Aussagen beziehen, die keine historischen Fakten sind. Leser werden darauf hingewiesen, zukunftsgerichteten Aussagen nicht übermäßig zu vertrauen, da keine Garantie dafür besteht, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese Aussagen basieren, eintreten werden. Aufgrund ihrer Natur beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen zahlreiche Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu führen können, dass die Vorhersagen, Prognosen, Schätzungen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten, was dazu führen könnte, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Perioden erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Schätzungen oder Projektionen abweichen. Diese Annahmen, Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem den Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen sowie das Investoreninteresse an den Geschäftsaussichten des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen. Sofern gesetzlich nicht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Das Unternehmen übernimmt außerdem keine Verpflichtung, Stellungnahmen oder Erwartungen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/236687 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/236687

