Der DAX steht am Freitag am Scheideweg. Über diese Nachrichten sind Investoren jetzt besorgt. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien der Deutschen Telekom, die in Richtung neuer Hochs streben, und die Papiere von E.ON, die aus diesem Grund zurückfallen. Vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag zunächst zurück. Der DAX notierte in den ersten Minuten nach der Eröffnung mit 20.316 Punkten ...

