WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Apfelernte in Deutschland ist im vergangenen Jahr doch nicht so gering ausgefallen wie zunächst befürchtet. Das Statistische Bundesamt hat eine erste Schätzung aus dem Juli revidiert und geht nun von einer Gesamternte von 872.000 Tonnen aus. Das sind 138.000 Tonnen mehr als im Sommer berichtet. Dennoch bleibt die Ernte von 2024 deutlich unter dem langjährigen Schnitt und stellt die zweitkleinste Menge der vergangenen zehn Jahre dar. Nur 2017 hatte es noch weniger Äpfel gegeben.

Vor allem in den östlichen Bundesländern wie Brandenburg, Thüringen und Sachsen haben Spätfröste dafür gesorgt, dass die Blüten erfroren, Hagel zerstörte viele Fruchtansätze. Starke Niederschläge und die häufig feuchtkühle Witterung hemmten im weiteren Jahresverlauf die Entwicklung der Früchte. Die Ernteausfälle betragen bis zu 90 Prozent. Kaum Probleme gab es hingegen in den traditionellen westdeutschen Anbaugebieten am Bodensee und im Alten Land bei Hamburg, die ihren Marktanteil auf zusammen rund 75 Prozent ausbauten./ceb/DP/zb