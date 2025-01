Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Anleihen reagierten mit leichten Kursverlusten auf die überraschend robusten Daten zur deutschen Industrieproduktion, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei auf 2,55% gestiegen.Zum Wochenschluss dürften vonseiten der Konjunkturindikatoren Arbeitsmarktdaten aus den USA die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Neben den durchschnittlichen Stundenlöhnen im Dezember, bei denen sowohl in der Monats- als auch Jahresrate mit einem leichten Zuwachs gerechnet werde, stehe auch die Arbeitslosenquote auf dem Plan. Deren leichte Aufwärtstendenz im Vormonat dürfte am aktuellen Rand im Grunde in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Diese Zeitreihe spiele zudem eine Schlüsselrolle für die FED, da sie im Rahmen ihres Doppelmandats Preisstabilität und Beschäftigung gleichermaßen im Blick behalten müsse. (10.01.2025/alc/a/a) ...

