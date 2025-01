Am Donnerstag fand an den US-Börsen anlässlich des nationalen Trauertages für den verstorbenen Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt. Sein Enkel Jason Carter hielt bei der Beerdigung eine emotionale Rede, welche möglicherweise subtile Aufforderungen an die kommende Regierung enthielt. Auch das Wort Marihuana nahm er dabei in den Mund.Nicht nur der designierte Präsident Donald Trump war bei der Beerdigung von Carter in seinem Heimatort Plains anwesend, sondern auch Ex-Präsident Barack Obama ...

