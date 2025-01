Vaduz (ots) -Seit 2018 besteht zwischen der Schweiz und Liechtenstein ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der musikalischen Bildung. Durch dieses Abkommen wird Kindern und Jugendlichen aus Liechtenstein die gleichberechtigte Teilnahme am seit 2016 bestehenden schweizerischen Programm Jugend und Musik (J+M) ermöglicht.Dieses Programm hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche zur musikalischen Aktivität zu führen und damit ihre Entwicklung und Entfaltung ganzheitlich zu fördern. Das Programm J+M bildet Leiterinnen und Leiter im Bereich der musikalischen Kinder- und Jugendförderung aus, veranstaltet in Folge Weiterbildungen und unterstützt Kurse und Projekte im Zusammenhang mit dem Programm finanziell.Das Amt für Kultur veranstaltet zusammen mit dem Bundesamt für Kultur für interessierte Akteure der musikalischen Kinder- und Jugendförderung in Liechtenstein am Donnerstag, 30. Januar 2025 um 18 Uhr im Guido-Feger-Saal in Triesen einen Informationsabend zum Thema J+M.Der Informationsabend in Triesen dient dazu, das Programm vorzustellen und musikalisch Begeisterte für J+M zu gewinnen. Regierungsrat Manuel Frick wird einleitende Worte sprechen. Die Verantwortlichen aus Bern, Kathrin Williner vom Bundesamt für Kultur sowie Claudia Peter von der Geschäftsstelle des Bundesamtes für Kultur (RPC), welche für die organisatorischen Belange von J+M verantwortlich ist, werden das Programm J+M erläutern. Christel Eberle als ausgebildete J+M-Leiterin wird über ihre Ausbildung speziell im Bereich der Blas- und Harmoniemusik berichten. Ursula Schädler teilt ihre Erfahrung eines erfolgreichen, über J+M geförderten Projekts, welches anlässlich des diesjährigen Bundessängerfests in Balzers stattgefunden hat. Der daraus entstandene Kinderchor "Musik im Herzen" wird den Abend unter der Leitung von Ursula Schädler gesanglich umrahmen.Der informative Abend rund um die musikalische Frühförderung ist öffentlich. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis spätestens 20. Januar 2025 gebeten. (E-Mail: Kulturschaffen@llv.li / Tel.: +423 236 63 34)Pressekontakt:Amt für KulturEva-Maria Bechter, Mitarbeiterin KulturschaffenT +423 236 63 34Eva-Maria.Bechter@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927742