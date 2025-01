Vaduz (ots) -Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein lädt am Mittwoch, 22. Januar 2025 um 18 Uhr zur generationenübergreifenden Diskussion ein. Ziel der Veranstaltung ist es, im Rahmen der Umsetzung der Altersstrategie den sozialen Austausch und die Diskussion zwischen Jung und Alt im Sinne eines "Gesellschaftsdialogs" zu fördern.Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lebenswertes Liechtenstein. Die Veranstaltung soll Raum für einen offenen Austausch und Dialog zwischen den Generationen schaffen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.Im Zentrum des Abends steht eine Podiumsdiskussion, bei der Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Altersgruppen ihre persönlichen Perspektiven, Herausforderungen und Chancen des sozialen Zusammenhalts teilen. Moderiert wird der Austausch von Peter Beck und Julia van Steijn. Mitwirkende auf dem Podium sind Regierungsrat Manuel Frick, Josef Biedermann, Maria Kaiser-Eberle, Flurina Seger, Fabian Nägele und Tuana Türkyilmaz. Neben der Diskussion ist das Publikum eingeladen, beim interaktiven Apéro in kleinen Tischrunden weiter zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen sowie Gedanken und Erfahren zu teilen.Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Januar 2025, von 18:00 bis 20.30 Uhr im ZirkuLIE - Zentrum für Zirkuläres Bauen, Dröschistrasse 15 (Swarovski-Areal), in Triesen statt. Die Platzzahl ist begrenzt. Interessierte werden daher gebeten, sich für die Veranstaltung anzumelden. Anmeldungen werden unter gesellschaft@regierung.li oder telefonisch unter +423 236 60 18 entgegengenommen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927741