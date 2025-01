Hamburg (ots) -- AW Architektur & Wohnen hat die 50 besten Einrichtungshäuser in ganz Deutschland ausgewählt- Umfangreiches redaktionelles Special "Tisch & Tafel" in der aktuellen AusgabeEr ist der Ort für Geselligkeit schlechthin und darf - egal wie klein die Wohnung auch ist - nicht fehlen: der Diningbereich. Bei vielen Menschen das Herzstück ihres Zuhause, bringt er BewohnerInnen und Gäste zusammen und strahlt durch passend gewählte Möbel und Accessoires eine unmittelbar einladende Atmosphäre aus. Dabei ist unerheblich, ob es sich um ein traditionell separates Esszimmer handelt oder eine modern offen gestaltete Wohnwelt. Entscheidend ist, wie sich das Arrangement aus Tisch, Stühlen, Sideboards, Regalen, Farben, Teppichen und Lichtquelle in die jeweilige Wohnwelt einfügt und den individuellen Stil zum Ausdruck bringt. Das umfangreiche redaktionelle Special "Tisch & Tafel" in der neuen Ausgabe von AW Architektur & Wohnen (#1/2025, ab 10. Januar im Handel) bietet Inspiration, macht Lust auf neue stilistische Kombinationen und stellt Möbel, Accessoires und Deko-Elemente für unterschiedliche Interior-Konzepte und Anlässe vor.Das Special enthält zudem die neue Bestenliste von AW Architektur & Wohnen: Die 50 besten Einrichtungshäuser in Deutschland. Diese Auswahl wird jedes Jahr nach sorgfältiger Prüfung von den Experten der AW-Redaktion vorgenommen. Kriterien für die Aufnahme in die Liste sind eine besonders kreative und kompetente Beratung, innovative Lösungen, ein Sortiment an namhaften Möbelherstellern und -marken sowie ein weitreichender Service und eine herausragende Umsetzung von außergewöhnlichen Einrichtungsprojekten."Unsere sorgfältig kuratierte Bestenliste gibt unseren Leserinnen und Lesern Orientierung für die Planung der Inneneinrichtung Ihres Zuhause und unterstützt gleichzeitig unsere Partner im Handel. Die prämierten Einrichtungshäuser sind stolz auf ihre Auszeichnung und nutzen sie aktiv für ihre Kommunikation. Jedes Jahr melden sich bei uns Einrichtungshäuser, die sich für die Auszeichnung bewerben möchten. Das ist ein Beleg für die Relevanz der AW-Auszeichnung und freut uns sehr", so Karen Hartwig, Chefredakteurin AW Architektur & Wohnen.Zu den ausgezeichneten Einrichtungshäusern gehören u.a.:Hamburg: Gärtner Büro und Wohnen, LUV Interior, Cramer Möbel + DesignBremen: Treibholz, Einrichtungshaus Heinrich Kehlbeck (Oyten bei Bremen)Berlin: Minimum EinrichtenDresden: Design WerkstattDüsseldorf: Lomanns Interior Designs, di Interior by Haag (Meerbusch), Molitors (Ratingen)Essen: Stadthaus EinrichtungFrankfurt: Meiser Home Of Living, Morgen Interiors, Einrichtungshaus Heide & BechtholdHannover: Drähne EinrichtungenKöln: Pesch International Interiors, Heerdt Einrichtungsweisend, Heerdt EinrichtungsweisendMainz: Jung.München: Marcus Hansen Büro Wohnen ObjektStuttgart: Kampe54Ein PDF des aktuellen Specials "Tisch & Tafel" stellen wir auf Nachfrage und bei Nennung der Quelle "AW Architektur & Wohnen" gerne zur Verfügung.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger,Hedinger Communications GmbH,Paul-Dessau-Str. 3c,22761 Hamburg,Fon 040/421011-12,E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/5946396