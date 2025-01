Osnabrück/Berlin (ots) -Eine Reihe von Forderungen, die auf dem AfD-Bundesparteitag in Riesa beschlossen werden sollen, widersprechen nach Auffassung von Terre des Hommes der UN-Kinderrechtskonvention oder gefährden das Wohl von Kindern. Anlässlich des AfD-Parteitags ruft Terre des Hommes Politik und Gesellschaft dazu auf, die Rechte aller Kinder zu achten und zu verteidigen."Zahlreiche Vorschläge der AfD gefährden das Wohl von Kindern. Würde die AfD ihre Pläne durchsetzen, droht zum Beispiel etlichen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dass sie die Regelschule verlassen müssen. Das ist ein Angriff auf Chancengleichheit und Inklusion. Als Kinderrechtsorganisation stehen wir für ein Bildungssystem, das alle Kinder mitnehmen soll", erklärt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes.Die Vorhaben im Bereich Migration gefährden zudem die Rechte und das Wohl geflüchteter Kinder, insbesondere durch weitere Einschränkungen des Familiennachzugs und die Auslagerung von Asylverfahren. "Geflüchtete Kinder gehören zu den verletzlichsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Sie brauchen Stabilität und Geborgenheit - keine Anfeindungen und weitere Einschränkungen ihrer Rechte. Ich fordere die demokratischen Parteien auf, die Rechte aller Kinder zu achten und zu schützen, statt Rhetorik und Forderungen der AfD zu übernehmen", sagt Joshua Hofert.Im Leitantrag zum Wahlprogramm wird zudem der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel als "wissenschaftlich ungeklärt" beschrieben und verschiedene Maßnahmen gegen den Klimawandel werden abgelehnt. "Die Klimakrise ist eine der größten Gefahren für die Zukunft von Kindern weltweit. Kinder brauchen Wissen und klimapolitisches Handeln, keine Ideologie der Ignoranz", so Hofert. Ferner behauptet die AfD in ihrem Leitantrag, dass ein als Kinderrechte-Aufklärung getarntes Ausspielen der Jugendlichen und Kinder gegen ihre Eltern den Zusammenhalt in den Familien gefährden würde. "Diese Haltung führt die Kinderrechte ad absurdum", so Joshua Hofert.Angesichts der Bedeutung der Kinderrechte fordert Terre des Hommes alle demokratischen Parteien dazu auf, das Wohl und die Rechte aller Kinder besser zu schützen. "Kinderrechte schaffen die Basis für ein selbstbestimmtes Leben und sichern die Rahmenbedingungen kindlicher Entwicklung. Sie sind unteilbar und stehen für Schutz, Bildung, Teilhabe und Chancengleichheit", so Joshua Hofert. "Diese wertvollen Aspekte menschlichen Lebens müssen gewahrt werden."Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian RammTel 0541 / 71 01-158 oder 0171 / 67 29 748Mail c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5946394