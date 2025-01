München (ots) -Winterpause vorbei - am Freitag, 17. Januar, startet die 3. Liga in die Rückrunde, komplett live bei MagentaSport. In den letzten beiden Spielzeiten verpasste Dynamo Dresden den Aufstieg trotz guter Voraussetzungen. "Diesmal nicht", sagt MagentaSport-Experte Martin Lanig. Der Tabellenerste sei stabiler unter Trainer Thomas Stamm. Der ehemalige Bundesliga-Profi sieht Herbstmeister Dynamo Dresden deshalb klar als Aufsteiger. Die Mannschaft habe unter Thomas Stamm eine "variablere Spielanlage" und sei dadurch "unberechenbarer" als im Vorjahr unter Markus Anfang. Die neue Frische werde helfen, "um bis zum Saisonende keinen Einbruch zu erleiden", prognostiziert Martin Lanig. Am Sonntag, 19. Januar, startet Dynamo in die Rückrunde gegen Viktoria Köln (ab 13.15 Uhr live bei MagentaSport). Erzgebirge Aue eröffnet schon nächsten Freitag bei Hannover II die Rückrunde - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Jens Härtel, der mit Hansa Rostock 2021 aufstieg, gibt sein Debüt als neuer Aue-Trainer. Seine Mission wie mit Hansa: den Aufstieg schaffen. Aktuell sind es nur 3 Punkte auf den Dritten 1. FC Saarbrücken. Martin Lanig ist optimistisch: "Härtel passt sehr gut nach Aue." Überhaupt die Trainer: in keiner anderen Profi-Liga ist der Trainerstuhl nach 9 Entlassungen so heiß. Zudem zeigt MagentaSport ab Dienstag, 14. Januar, die Top-Teams im Sechzehntelfinale des Coupe de France, dem französischen Pokal-Wettbewerb, live. Am Dienstag trifft Marseille auf Lille (ab 21 Uhr), während am Mittwoch der 5.-Ligist Espaly St. Marcel im ungleichen Duell gegen Rekordmeister PSG antritt (ab 20.50 Uhr).Nachfolgend ein Ausblick auf den Rückrundenstart in der 3. Liga am 17. Januar sowie auf den Coupe de France - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Los geht es mit Fußball bei MagentaSport am Dienstag mit dem Spiel zwischen Olympique Marseille und OSC Lille im Sechzehntelfinale des Coupe de France. Am Freitag startet die 3. Liga wieder, ab 18.30 Uhr mit der Premiere von Aue-Coach Jens Härtel bei Hannover 96 II.Trainerwechsel und Winterneuzugänge: Neue Impulse für die Rückrunde in der 3. LigaRot-Weiss Essen hat mit Dominik Martinovic einen Top-Transfer für den Abstiegskampf gelandet. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo zum Tabellen-18. Martinovic bewies bereits in der 3. Liga seine Klasse: Von 2020 bis 2023 spielte er bei Waldhof Mannheim und erzielte 36 Tore in 105 spielen. MagentaSport-Experte Martin Lanig ist überzeugt: "Dominik Martinovic ist ein Spieler, der Rot-Weiss Essen absolut hilft. Er sorgt immer für gefährliche Situationen, zieht Gegenspieler auf sich, schafft Räume und macht Tore - das ist ein Top-Transfer." RWE trifft am Sonntag, 19.01., auf Alemannia Aachen - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.3. Liga ist für Trainer gefährlich! Schon 9 Trainer-Entlassungen - die meisten im Profi-FußballEs ist der heißeste Trainer-Stuhl im deutschen Profi-Fußball: Mit bereits 9 Trainerwechseln in der 3. Liga dieser Saison liegt die Liga deutlich vor der 2. Bundesliga (6) und der Bundesliga (3). MagentaSport-Experte Martin Lanig sieht den Grund im hohen finanziellen Druck: "Die 3. Liga steht für die Mannschaften finanziell am meisten auf dem Spiel. Es gibt gefühlt 10 Teams, die aufsteigen wollen und das verursacht enormen Druck. Die Vereine sind schneller bereit, gegenzusteuern und einen Trainerwechsel vorzunehmen, wenn sie der Meinung sind, dass es nicht funktioniert. Anstatt langfristig zu planen und eine Mannschaft zu formen."Dynamo - Der Unterschied zwischen Stamm und AnfangÜber die Aufstiegschancen von Dynamo Dresden und die Unterschiede zwischen Ex-Trainer Markus Anfang und Thomas Stamm sagt Martin Lanig: "Thomas Stamm ist in der Spielanlage variabler als Markus Anfang. Bei Anfang wusste man, wie er Dominanz im Spiel herstellen wollte. Die Gegner haben sich schnell darauf eingestellt. Dresden tat sich schwer. Stamm schafft es bislang besser, die Mannschaft unberechenbarer zu machen und ihr durch mehr Wechsel eine andere Frische zu geben. Genau das wird helfen, damit die Mannschaft bis zum Saisonende keinen Einbruch erleidet." Die Vergangenheit mahnt Dynamo zur Vorsicht: In der letzten Saison stand Dresden zur Halbzeit sogar mit 40 Punkten auf Platz 2, verspielte aber durch 9 Niederlagen in der Rückrunde den Aufstieg. Auch im Jahr davor wurde der Aufstieg in der Schlussphase verspielt.Martin Lanig über die stärkste Offensive der Liga (43 Tore) von Ingolstadt unter der einzigen Profi-Trainerin Sabrina Wittmann und die Aufstiegschancen des FCI, die am 19. Januar zum Saisonauftakt nach Mannheim (ab 19.15 Uhr live): "Sabrina Wittmann hat die Hinrunde sehr gut bestritten. Auch wenn es eine schwierige Phase gab, in der sie mit jungen Spielern ein hohes Risiko eingegangen ist. Sie hat ein attraktives System gefunden, der FCI schießt die meisten Tore, kassiert aber auch viele. Wenn die Trainerin Wittmann die Balance noch besser hinbekommt, bin ich überzeugt, dass der Aufstieg möglich ist."Coupe de France geht in die heiße Phase: PSG und Marseille im Sechzehntelfinale live bei MagentaSportAb dem 14. Januar startet MagentaSport wieder in die nächste Runde des Coupe de France - und präsentiert die Top-Teams im Sechzehntelfinale. Das erste Duell verspricht Spannung auf Augenhöhe: Der Tabellenzweite der Ligue 1, Olympique Marseille, trifft auf den Vierten, OSC Lille - live am Dienstag ab 21 Uhr bei MagentaSport. Am Mittwoch greift der amtierende Champion Paris Saint-Germain ins Turnier ein. Es steht ein klassisches David-gegen-Goliath-Spiel bevor: Der 5.-Ligist Espaly trifft auf den Rekordmeister PSG - live ab 20.50 Uhr bei MagentaSport.Fußball live bei MagentaSport3. Liga - 20.SpieltagRückrunden-StartMontag, 13.01.2024Neue Folge "4zu3" Podcast mit MagentaSport-Experte Fabian KlosFreitag, 17.01.2024ab 18.30 Uhr: Hannover 96 II - FC Erzgebirge AueSamstag, 18.01.2024ab 13.30 in der Konferenz, ab 13.45 Uhr und als Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München, VfB Stuttgart II - Hansa Rostock, VfL Osnabrück - SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching - Borussia Dortmund II, Arminia Bielefeld - Energie Cottbusab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SC VerlSonntag, 19.01.2024Ab 13.15 Uhr: Dynamo Dresden - Viktoria KölnAb 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Rot-Weiss EssenAb 19.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04Coupe de FranceSechzehntelfinaleDienstag, 14.01.2024Ab 21.00 Uhr: Olympique Marseille - Lille OSCMittwoch, 15.01.2024Ab 20.50 Uhr: FC Espaly St Marcel - Paris Saint-Germain