Die Zalando-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und schloss mit einem Minus von 2,48 Prozent bei 30,26 Euro. Dieser Kursverlust erfolgte trotz ermutigender Geschäftsergebnisse aus dem vergangenen Quartal, in dem der Online-Modehändler einen Gewinn je Aktie von 0,17 Euro erwirtschaftete - eine beachtliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit einem Verlust von 0,03 Euro. Der Umsatz stieg ebenfalls auf 2,39 Milliarden Euro, was einem Zuwachs gegenüber den 2,27 Milliarden Euro des Vorjahresquartals entspricht.

Analysten-Einschätzungen bleiben optimistisch

Die Mehrheit der Marktbeobachter zeigt sich weiterhin zuversichtlich für die Entwicklung der Zalando-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 34,61 Euro sehen Analysten ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Das aktuelle Kursniveau liegt dabei deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,87 Euro, das im Dezember 2024 erreicht wurde, aber komfortabel über dem Jahrestief von 15,95 Euro aus dem Januar 2024.

