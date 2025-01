DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Arbeitsmarktdaten wenig verändert

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind wenig verändert in den Handel am Freitag gestartet. Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag dürften die Anleger kaum neuen Positionen eingehen. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 20.344 Punkte, der Euro-Stoxx-50 liegt wenig verändert bei 5.021. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,0303 Dollar, am Anleihemarkt steigen die Renditen leicht.

Die Prognose lautet auf 155.000 neu geschaffene Stellen im Dezember in den USA. Sollte die Zahl übertroffen werden, könnte das den Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer versetzen und fallende Aktien- und Anleihekurse zur Folge haben. Inzwischen wird selbst für die übernächste Zinssitzung der US-Notenbank im März nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent eine Zinssenkung erwartet. Für das Treffen am 29. Januar wird sie praktisch ausgeschlossen.

Airbus nach Auslieferungszahlen fest

Airbus gewinnen 1,5 Prozent. Die am Vorabend gemeldeten Auslieferungszahlen kommen im Markt positiv an. Im Dezember lieferte Airbus 123 Maschinen aus, im Gesamtjahr 766 und damit etwas weniger als geplant. Gerade die Auslieferungen im Dezember sehen die Analysten von RBC Capital Markets aber als guten Vorboten für die Zahlen zum vierten Quartal. Der Konsens habe nur 755 Auslieferungen erwartet.

Hannover Rück steigen um 0,9 Prozent, nachdem Exane BNP die Aktie auf "Outperform" erhöht hat. Munich Re geben derweil um 0,2 Prozent nach. Hier haben die Analysten das Kursziel angehoben und ihre Bewertung "Outperform" bestätigt. Aktien aus der Versicherungsbranche stehen mit Blick auf die verheerenden Brände in Los Angeles aktuell stärker im Fokus. Die Analysten von Berenberg gehen allerdings zumindest bislang davon aus, dass sich die Belastungen für die Branche in Grenzen halten werden. Swiss Re tendieren knapp behauptet.

Datagroup geben um 3,2 Prozent nach. Das Unternehmen will die geplante Abspaltung der Konzerntochter Almato nicht weiterverfolgen. Es sei nicht sicher, ob Abspaltung und Börsengang "mit ausreichender Sicherheit" eine höhere Bewertung realisieren könnten, so die Erklärung von Datagroup.

Ubisoft kommt nicht aus der Misere, der Kurs rutscht um gut 7 Prozent ab. Der Spielehersteller verschiebt den Start "Assasins Creed" erneut - von Februar in den März - dazu haben zum Quartalsende Dezember die Nettobuchungen die Erwartungen verfehlt. Ubisoft will sich nun strategisch umbauen und will dazu externe Berater engagieren.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.021,32 +0,1% 3,41 +2,6% Stoxx-50 4.414,91 -0,0% -0,98 +2,5% DAX 20.344,02 +0,1% 26,92 +2,2% MDAX 25.612,83 +0,1% 31,56 +0,1% TecDAX 3.503,97 +0,5% 16,29 +2,5% SDAX 13.883,75 -0,2% -21,66 +1,3% FTSE 8.324,71 +0,1% 5,02 +2,4% CAC 7.512,46 +0,3% 22,18 +1,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,57 +0,02 +0,21 US-Zehnjahresrendite 4,70 +0,02 +0,13 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0310 +0,1% 1,0290 1,0297 -0,5% EUR/JPY 162,68 -0,1% 162,96 162,69 -0,1% EUR/CHF 0,9407 +0,1% 0,9392 0,9393 +0,3% EUR/GBP 0,8384 +0,2% 0,8373 0,8374 +1,3% USD/JPY 157,87 -0,2% 158,40 158,00 +0,3% GBP/USD 1,2298 -0,1% 1,2288 1,2297 -1,7% USD/CNH (Offshore) 7,3520 -0,1% 7,3524 7,3571 +0,2% Bitcoin BTC/USD 94.545,50 +2,2% 94.321,40 94.266,10 -0,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,78 73,92 +1,2% +0,86 +4,3% Brent/ICE 77,70 76,92 +1,0% +0,78 +3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 44,25 45,23 -2,2% -0,98 -10,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.678,70 2.669,73 +0,3% +8,97 +2,1% Silber (Spot) 30,35 30,13 +0,7% +0,22 +5,1% Platin (Spot) 968,68 960,95 +0,8% +7,73 +6,8% Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,8% +0,03 +7,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

January 10, 2025

