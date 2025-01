Krypto-Wal verkauft Solana im großen Stil - Grund zur Sorge?

Das neue Jahr ist am Kryptomarkt eher holprig gestartet. Nach einem starken Einstieg in den ersten Tagen ging es schnell wieder bergab für Bitcoin und Co. Auch Solana ($SOL) konnte sich dieser Korrektur nicht entziehen. Dabei hat der Ethereum-Killer auch die wichtige 200 Dollar Marke unterschritten. Obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass Solana ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist der Kurs seitdem unter Druck geraten. Das bewegt nun offenbar auch Wale - also Großinvestoren - zum Verkauf. Bedeutet das, dass es an der Zeit ist, auf andere Coins zu setzen?

$SOL für 45 Millionen Dollar verkauft

Krypto-Wale spielen am Markt eine besondere Rolle. Auf der Blockchain ist bekanntlich jede Transaktion öffentlich einsehbar, wodurch es möglich wird, den Millionären und Milliardären dieser Welt beim Trading zuzuschauen. Zwar weiß man nicht, wer hinter den jeweiligen Wallets steckt, das lässt aber umso mehr Spielraum für Spekulationen, ob es sich um Insider oder einflussreiche Persönlichkeiten handeln könnte, die etwas wissen, das andere vielleicht noch nicht wissen.

Daher werden die Wallets von Walen auch oft getrackt und viele Kleinanleger kopieren die Trades in der Hoffnung, dass die Wale ein besseres Gespür für den Markt haben. Einer dieser Großinvestoren wendet sich nun von Solana ab. Er hat $SOL Coins im großen Stil gestakt und dadurch eine Staking-Rendite erzielt. Nun hat er seine Coins aus dem Staking Protokoll genommen und verkauft.

Dabei handelt es sich um ordentliche Summen. Der Wal hat $SOL im Wert von über 45 Millionen Dollar verkauft. Mehrere solche Verkäufe könnten den Kurs noch weiter unter Druck setzen.

Besteht Grund zur Sorge?

Sorgen machen sollten sich Anleger deswegen nicht. Bei Coins der Größe von Solana, die in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden sind, kommt es immer wieder zur Verschiebung von Beträgen in Millionenhöhe. Heute zeigt sich bereits, dass sich der Kryptomarkt erholt. Außerdem ist $SOL kurz vor dem wichtigen EMA 200 umgekehrt, was als bullishes Signal gewertet werden kann.

($SOL Kursentwicklung - Quelle: Tradinview)

Der EMA 200 ist einer der am häufigsten beobachteten Indikatoren in der technischen Analyse. Würde dieser unterschritten werden, wäre das ein bearishes Signal, das weiteren Verkaufsdruck ausüben könnte. Dazu ist es bisher aber nicht gekommen. Der EMA 200 liegt aktuell bei 179 Dollar und sollte von Anlegern genau im Auge behalten werden. Bisher sieht es aber stark danach aus, als würde die Erholung ab hier den Kurs wieder über die 200 Dollar Marke treiben.

Das Solana-Ökosystem wächst extrem schnell und die Transaktionszahlen explodieren. Was Investoren freuen dürfte, kann für Nutzer oft lästig sein, da Solana auch häufig wegen der hohen Auslastung mit fehlgeschlagenen Transaktionen zu kämpfen hat. Das könnte nun aber ein Ende haben. Solaxy ($SOLX) möchte dieses Problem lösen und hat daher enormes Potenzial.

Solaxy steigt auf fast 10 Millionen Dollar

Während $SOL langsam wieder in Fahrt kommt, profitiert auch das gesamte Ökosystem von Solana. Ein Projekt, das bald maßgeblich zum Erfolg der Highspeed-Blockchain beitragen könnte, ist Solaxy. Solaxy liefert die erste Layer-2-Lösung für Solana, die die Main Chain entlasten soll. Zwar geht es bei Solana nicht darum, die Transaktionen schneller oder günstiger zu machen, da die Blockchain hier bereits überzeugt, allerdings könnte eine Entlastung der Main Chain dazu beitragen, dass fehlgeschlagene Transaktionen schon bald der Vergangenheit angehören.

($SOLX Token-Vorverkauf - Quelle: Solaxy Website)

Das Konzept einer eigenen Layer 2 für Solana kommt bei Investoren offenbar sehr gut an. Solaxy kommt mit dem $SOLX-Token, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt hohe Wellen schlägt. Inzwischen haben Anleger fast 10 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Dabei wird der Tokenpreis bis zum Handelsstart an den Börsen noch mehrfach erhöht, was frühen Investoren einen ersten Buchgewinn einbringt.

Langfristig vermuten Analysten, dass $SOLX zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen könnte, da man in den Top 20 Coins in erster Linie Kryptowährungen findet, die über eine eigene Blockchain verfügen, wozu auch $SOLX bald gehört. Sollten die Prognosen eintreten, würde das für frühe Investoren Renditen von tausenden Prozent bedeuten.

