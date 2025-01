Pepe Unchained legt um 30 Prozent zu - $WEPE knackt 45-Millionen-Meilenstein

Nach dem extremen Rückgang der Kryptowährungspreise in den vergangenen Tagen scheint sich die Situation nun wieder zu erholen. Mit einer Preissteigerung kämpft sich Bitcoin zurück in die Region von 95.000 US-Dollar, während der Preis am gestrigen Donnerstag kurzfristig auf 91.300 US-Dollar gefallen war. Wie üblich zeigen insbesondere die Meme-Coins einen deutlich höheren Ausschlag und steigern ihre Preise exponentiell. So hat der im Dezember gestartete Pepe Unchained ($PEPU) wieder das Level von 0,01 US-Dollar überschritten und kann mit seinem aktuellen Wert von 0,0117 US-Dollar eine Steigerung von knapp 30 Prozent in den letzten 24 Stunden verzeichnen.

Pepe Unchained Chart, Quelle: Coinmarketcap

Pump Pad als Preistreiber

Pepe Unchained ($PEPU) hat 2024 mit einem Rekord-Presale von 74 Millionen US-Dollar den Meme-Coin-Markt aufgemischt. Besonders die Ankündigung des "Pump Pad" hat für Aufsehen gesorgt: Eine dezentrale Börse (DEX), die auf einer eigenen Layer-2-Skalierungslösung von Ethereum basiert. Diese ermöglicht schnelle und kostengünstige Transaktionen und integriert zusätzlich einen Block Explorer und eine Bridge für Transfers zwischen Layer-1- und Layer-2-Netzwerken.

Das Pump Pad ist mehr als nur eine DEX - es ist ein zentraler Bestandteil des Pepe-Unchained-Ökosystems. Während viele Meme-Coins rein spekulativ sind, kombiniert $PEPU den Humor eines Meme-Tokens mit echter Utility. Das Projekt bietet langfristige Perspektiven durch die Unterstützung der Pepe Foundation, die Entwicklerprojekte fördert und die Community stärkt.

Pepe Unchained hebt sich damit klar von anderen Meme-Coins ab und zeigt, dass Unterhaltung und Blockchain-Innovation erfolgreich kombiniert werden können. Einen ähnlichen Weg schlägt nun auch der neue Frosch, Wall Street Pepe ($PEPU) ein. Mit seinem Presale der in gut einem Monat schon 45 Millionen US-Dollar einsammeln könnte steht hier sicher auch Listings auf großen Börsen am Plan.

Der "Wolf of Crypto" will den Handel für Kleinanleger renditenträchtig machen, Quelle: https://wallstreetpepe.com/dehome

Der starke Presale könnte der Startschuss für den nächsten großen Hype im Meme-Coin-Markt sein.

Rekordzahlen und eine starke Community

Seit Dezember hat $WEPE 38 Millionen US-Dollar gesammelt und allein in den ersten Tagen 2025 weitere 7 Millionen draufgelegt. Kein Wunder, dass viele jetzt spekulieren, wann der Coin endlich auf einer großen Börse wie Binance oder Coinbase landet. Solche Listings haben in der Vergangenheit schon oft für sprunghafte Kursgewinne gesorgt - und $WEPE könnte der nächste Kandidat sein.

Besonders spannend: Wall Street Pepe richtet sich an die kleinen Anleger. Die Idee? Endlich den Walen, die den Kryptomarkt oft manipulieren, die Stirn bieten. Mit exklusiven Tools und Strategien will das Team hinter $WEPE Retail-Tradern eine echte Chance geben, im Markt mitzumischen. Kein Wunder, dass immer mehr Investoren und Influencer auf den Coin setzen - einige sehen hier sogar ein 10x-Potenzial.

Was passiert bei einem Börsenlisting?

Ein Tier-1-Listing ist oft ein echter Gamechanger. Beispiele wie $NEIRO oder $0x zeigen, wie schnell ein Token an Wert gewinnen kann, sobald er auf einer großen Börse gehandelt wird. Mit 45 Millionen US-Dollar im Rücken und einer starken Community könnte $WEPE genau diesen Sprung schaffen.

Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,00036645 US-Dollar - ein echtes Schnäppchen, wenn man das Potenzial für zukünftige Kursgewinne betrachtet. Sobald der Coin gelistet wird, könnte der Preis schnell nach oben schießen. Wer früh dabei ist, hat die besten Chancen, von diesem Hype zu profitieren. Außerdem sind bereits 28,5 Milliarden Token im Staking gesperrt - ein wichtiges Signal, dass die Anleger auf einen stabilen Kurs und langfristige Renditen hoffen. Besonders wichtig ist diese Zahl auch zum Marktstart, denn diese Coins sind nicht sofort handelbar, was Stabilität und Entwicklungspotential bringt.

Wall Street Pepe steht für die nächste große Welle im Kryptomarkt. Wer den Einstieg jetzt nicht wagt, könnte schon bald bereuen, nicht Teil der "WEPE Army" geworden zu sein.

Hier Wall Street Pepe Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.