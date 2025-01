Der ergänzende KI-Assistent OTP Awards AI ermöglicht die Analyse der Cirium-Ergebnisse zur On-Time Performance im Jahr 2024

ermöglicht die Analyse der Cirium-Ergebnisse zur On-Time Performance im Jahr 2024 Benutzer können die Pünktlichkeitsdaten, Flüge und Durchführungsquoten analysieren und überprüfen und Leistungstrends problemlos erfassen

Dies ist der erste von mehreren GenAI-Assistenten, die Cirium in diesem Jahr auf den Markt bringen wird OTP Improvement AI wird in Kürze folgen

Cirium, die weltweit zuverlässigste Quelle für Luftfahrtanalysen, hat den ersten GenAI-Assistenten der Branche vorgestellt, der speziell für die Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) von Fluggesellschaften und Flughäfen entwickelt wurde. OTP Awards AI ist der erste von mehreren Cirium-Assistenten, die generative KI einsetzen und die Analyse des Cirium On-Time Performance Review 2024 ergänzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250108385435/de/

Cirium's new On-Time Performance Awards AI assistant (Photo: Business Wire)

Der KI-Assistent gewährt allen, die mit dem Luftfahrtsektor verbunden sind, tiefere Einblicke in die Ergebnisse der Top-Performer, um die Pünktlichkeitsdaten, die nachverfolgten Flüge und die Erkenntnisse zur Durchführungsquote zu überwachen und Trends mühelos zu erkennen. Mit diesem Tool können Benutzer ihre Metriken abfragen und mit denen von Branchenführern vergleichen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

"2025 wird ein wegweisendes Jahr für die Luftfahrt, da versucht wird, die Verwendung von Analysen zu verbessern und Workflows zu automatisieren", berichtet Jeremy Bowen, CEO bei Cirium. "Die neuen KI-Assistenten von Cirium unterstützen die zunehmende Notwendigkeit von Datenverfügbarkeit, die für eine fortschrittliche, datengestützte Entscheidungsfindung unverzichtbar ist. Der erste unserer Assistenten soll die Analyse des Cirium On-Time Performance Review 2024 ergänzen und ist der erste seiner Art auf dem Markt. Doch das ist erst der Anfang."

Mithilfe des Assistenten kann der Benutzer Erkenntnisse gewinnen und Leistungstrends von Fluggesellschaften und Flughäfen ermitteln. Das Tool kann die Fähigkeit eines Luftfahrtunternehmens anzeigen, Ursachen für Störungen zu beheben und ein hohes Maß an Pünktlichkeit zu gewährleisten. Eines der wichtigsten Merkmale von OTP Awards AI ist die Möglichkeit für Fluggesellschaften und Flughäfen, ihre Performance mit der ihrer Mitbewerber zu vergleichen. OTP Awards AI ist der erste von mehreren Assistenten, die Cirium in diesem Jahr auf den Markt bringen wird.

Bei der Entwicklung der KI-Assistenten von Cirium stehen Genauigkeit und Präzision im Mittelpunkt, da sie direkt mit der branchenführenden Datenplattform von Cirium verbunden sind, die als die umfangreichste in der Branche gilt. Als Nächstes folgt OTP Improvement AI, mit der die OTP-Analyse noch weiter verfeinert werden soll, um Potenziale für betriebliche Effizienzverbesserungen zu erkennen, das Situationsbewusstsein zu verbessern und detaillierte Störungsanalysen durchzuführen.

Weitere Informationen über OTP Awards AI von Cirium und die Möglichkeit, sich auf die Warteliste für die OTP Improvement AI zu setzen, finden Sie unter https://www.cirium.com/analytics-services/aviation-ai/on-time-performance-ai/

Um den Cirium On-Time Performance Review 2024 zu lesen und herunterzuladen, klicken Sie hier.

Über Cirium

Cirium® ist die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Luftfahrtanalysen. Das Unternehmen liefert leistungsstarke Daten und modernste Analysen, um ein breites Spektrum von Akteuren der Branche zu unterstützen. Es stattet Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeughersteller und Finanzunternehmen mit der Klarheit und Informationen aus, die sie benötigen, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Cirium® ist Teil von LexisNexis® Risk Solutions, einem Unternehmen von RELX, das informationsbasierte Analysen und Entscheidungshilfen für professionelle und Geschäftskunden bereitstellt. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York unter den folgenden Tickersymbolen gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen folgen Sie Cirium® auf LinkedIn oder gehen Sie zu cirium.com.

