Donnerstag, 13. Februar 2025, 1.15 UhrWahl 2025 im ZDFDeutschland, warum bist du so?Müssen wir ready sein für einen Krieg?Die Doku mit Eva SchulzModeratorin und Journalistin Eva Schulz greift die Ängste junger Menschen vor einer möglichen Kriegsbeteiligung Deutschlands auf. Sind wir auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet?Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Diskussion um Sicherheit, Zivilschutz und Frieden an Dringlichkeit gewonnen. Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts ist groß. Kann der Krieg zu uns kommen, und wie ready sind wir dann?In der 30-minütigen Reportage findet Eva Schulz heraus, wie es um die Schutzräume in Deutschland bestellt ist und wie der Katastrophenschutz in den Bundesländern bei einem großflächigen Stromausfall funktioniert.In einem geheimen Strategiepapier, dem sogenannten "Operationsplan Deutschland", bereitet die Bundeswehr bereits Unternehmen auf einen möglichen Ernstfall vor. Auch ein neuer Bunker-Schutzplan wird derzeit in Deutschland erarbeitet.Eva Schulz lernt einen Staffelkapitän der Luftwaffe kennen. Die Luftwaffe hat eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des deutschen Luftraums im Rahmen der NATO-Verpflichtungen. Im Eurofighter erfährt sie, wie vor Ort trainiert wird, um Taktiken zu entwickeln und die Luftverteidigung im Ernstfall zu gewährleisten. Doch die Bundeswehr steht vor großen Herausforderungen: Material und Personal sind knapp. Mit Bundeswehranwärtern spricht Eva über den inneren Konflikt, den viele von ihnen erleben: Sie wollen ihr Land im Ernstfall verteidigen, sehnen sich aber auch nach Frieden.Bei einer Friedenskundgebung trifft Eva Schulz auf Menschen, die der Aufrüstung Deutschlands kritisch gegenüberstehen. Sie appellieren an die Verantwortung der Politik, auf Diplomatie und Deeskalation zu setzen statt auf militärische Aufrüstung und Konfrontation. Im Wettrüsten zwischen Ost und West fühlen sie sich zunehmend bedroht und fordern stattdessen eine stärkere Rolle Deutschlands bei Friedensverhandlungen. Ihre größte Sorge: Der Konflikt könnte weiter eskalieren und möglicherweise in einem Atomschlag enden.In der Reportage wirft Eva Schulz einen Blick auf den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Sie besucht einen ehemaligen Atomschutzbunker in Hamburg, der im Notfall reaktiviert werden könnte. Doch viele Bunker wurden jahrzehntelang vernachlässigt und verfallen vielerorts. Sie werfen Fragen zur effektiven Nutzung in einer Krisensituation auf. Angesichts der Bedrohung durch mögliche großflächige Stromausfälle bereiten sich Länder und Kommunen auf den Ernstfall vor. In Koblenz lässt sich Eva Schulz durch ein neues Lagezentrum im Katastrophenfall führen, in dem auch Angriffe auf kritische Infrastrukturen abgewehrt werden können.Neben der Reportage liefert Eva Schulz im Studio wertvolle Fakten und Hintergründe.