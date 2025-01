Die Siemens-Aktie zeigt sich zu Jahresbeginn in robuster Verfassung und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 196,92 Euro an. Im Tagesverlauf konnte das Papier bereits auf 196,82 Euro zulegen, was die positive Entwicklung seit dem Augusttief bei 150,68 Euro eindrucksvoll unterstreicht. Besonders erfreulich entwickelte sich das letzte Geschäftsquartal, in dem der Konzern seinen Gewinn je Aktie auf 2,42 Euro steigern konnte - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Siemens-Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 208,56 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 5,20 Euro im vergangenen Jahr erwarten Analysten für das laufende Jahr eine leichte Erhöhung auf 5,30 Euro. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen die Experten mit einem Gewinn je Aktie von 11,17 Euro.

