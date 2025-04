München (ots) -- Mit dem geschlossenen Publikumsfonds (AIF) "Pangaea Life Co-Invest US Residential" bringt der nachhaltige Investment Manager Pangaea Life das erste Produkt außerhalb einer Lebensversicherung auf den Markt- Über den Fonds investieren Privatanleger gemeinsam mit institutionellen Investoren in die Entwicklung von nachhaltigen Wohnimmobilien im wachstumsstarken US-Sunbelt- Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss beträgt 144%* (Basisszenario) bei einer Laufzeit von etwa 5 Jahren,- Der Fonds bildet den Auftakt für ein neues Portfolio an nachhaltigen Investment-Angeboten der Pangaea LifeDer neue Wachstumsmotor der USA - und eine große Herausforderung"US-Präsident Donald Trump sorgt mit seiner erratischen Handelspolitik aktuell für viel Unruhe an den Weltmärkten", sagt Daniel Regensburger, Co-CEO der Pangaea Life Capital Partners AG. "Weitreichende Zölle können die Inflationsgefahr erhöhen - Immobilieninvestments, insbesondere im Bereich Wohnen, gelten als inhärenter Inflationsschutz. Darüber hinaus sehen wir objektiv betrachtet aktuell attraktive Rahmenbedingungen für einen Einstieg im Wohnimmobilienmarkt, vor allem im US-Sunbelt. Unabhängig von kurzfristigen Entscheidungen des US-Präsidenten entwickelt sich die Zielregion unseres Co-Invests robust: Die Makro-Indikatoren deuten auf weiteres Wirtschaftswachstum in der Region hin. Mit dieser Entwicklung geht die Notwendigkeit einher, dringend benötigten Wohnraum zu entwickeln."Seit einigen Jahren erleben diverse Bundesstaaten des US-Sunbelts einen massiven Zuzug von Menschen und Unternehmen. Ein wirtschaftsfreundliches Umfeld, eine starke Infrastruktur und ein mildes Klima wirken als Katalysatoren für rasantes Wachstum. Gemessen am BIP wäre Texas als eigenständiger Staat unter den Top 10 der stärksten Volkswirtschaften der Welt - auf Augenhöhe mit Staaten wie Brasilien, Italien oder Kanada. Florida ist die Nummer eins der sogenannten "Besserverdiener-Migration". Laut aktuellen Daten zog es allein zwischen 2023 und 2024 rund 470.000 Menschen neu in den Sunshine State (U.S. Census Bureau).Die Kehrseite dieser Entwicklung: Städte wie Dallas oder Miami leiden mittlerweile unter erheblicher Wohnraumknappheit. Die Eigenheimnation USA denkt zunehmend um - denn aufgrund der Zinswende und den gestiegenen Baukosten wird es aus wirtschaftlicher Perspektive immer attraktiver zu Mieten statt zu Kaufen. So entstand ein neuer Begriff in den USA: die "Generation Miete". Hier setzt das neue Produkt der Pangaea Life an.Transparente Wohninvestments am Puls des US-SunbeltsDer neue AIF "Pangaea Life Co-Invest US Residential" eröffnet Investoren die Chance vom Boom des US-Sunbelts zu profitieren und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zur Linderung des Mangels an Wohnraum zu leisten: Mit dem Co-Invest partizipieren Anleger an der Entwicklung von Wohnneubauten in Premium-Lagen des US-Sunbelts."Städte wie Dallas oder Miami wirken innerhalb und außerhalb der USA als Magnet und ziehen neue Unternehmen und Menschen an", sagt Daniel Regensburger, Co-CEO Pangaea Life Capital Partners AG. "Für deutsche Anleger gab es bislang wenig Möglichkeiten in diesen Boomtowns gezielt in Wohnimmobilien zu investieren, die zugleich hohen Nachhaltigkeitsstandards gerecht werden. Deshalb sind wir stolz darauf, Kunden nun auch außerhalb einer Lebensversicherung die Möglichkeit zu eröffnen, transparent und nachvollziehbar in ausgewählte Immobilienentwicklungen an den gefragtesten Standorten des US-Sunbelts zu investieren. Damit schaffen wir eine attraktive Anlagemöglichkeit in den USA für Anleger aus Deutschland und tragen gemeinsam dazu bei, der enormen Nachfrage nach Wohnraum in dieser Region zu begegnen."Zwei Objekte des Fonds wurden bereits identifiziert, weitere Objekte werden innerhalb von 18 Monaten bekanntgegeben. Die geplanten Anlageobjekte sind Teil des im Policenmantel erhältlichen Erfolgsfonds "Pangaea Life Blue One Living", der seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 7,1 Prozent (Stand 31.12.2024) erzielte. Somit investieren Anleger über das Co-Invest in institutionell geprüfte und selektierte Assets, in die beispielsweise auch die Versicherungsgruppe die Bayerische im Rahmen ihrer Kapitalanlage anlegt.Wertschöpfung durch Development und NachhaltigkeitGemeinsam mit der Empira AG, die in den USA mit einem Team vor Ort präsent sind, identifizierten die Anlageprofis der Pangaea Life mit den Projekten "711 Pearl" in Dallas (370 Wohnungen, gepl. Fertigstellung 2027) und "Enso" in Miami (85 Wohnungen, gepl. Fertigstellung 2026) bereits zwei Ziel-Assets des Fonds. Die Empira AG ist als führender Immobilien-Investor gemeinsam mit der Bayerischen Muttergesellschaft der Pangaea Life Capital Partners GmbH.Durch den Investitionsansatz Develop-to-Sell profitieren Anleger von der Entwicklung und den Verkauf nachhaltiger Immobilien im US-Sunbelt. Die Immobilienprojekte streben die international anerkannte und in den USA führende LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) an - ein renommiertes Bewertungssystem für umweltfreundliches und nachhaltiges Bauen. Eine LEED-Zertifizierung erhalten nur Gebäude, die fest definierte ökologische und soziale Kriterien erfüllen.Beispielsweise müssen LEED-Gebäude Nachhaltigkeitsaspekte der eingesetzten Materialien und Ressourcen nachweisen, eine hohe Wasserverbrauchseffizienz vorweisen und soziale Faktoren wie Barrierefreiheit berücksichtigen. Die beiden identifizierten Immobilien-Projekte des Fonds in Dallas und Miami reduzieren ihren Wasserverbrauch durch intelligente Wassereffizienzsysteme zum Beispiel um jeweils 30 Prozent. Die Objekte verfügen zudem über Parkplätze mit E-Ladesäulen und sind ideal an die öffentliche Verkehrsinfrastruktur angebunden. Ebenso wirkt der Hochhaus-Charakter dem zunehmenden Flächenverbrauch konventioneller Wohnsiedlungen positiv entgegen.Start der Co-Investment-Reihe - attraktive Anlagechancen in ZukunftssektorenDas Co-Invest im US-Sunbelt ist der Start für eine geplante Produktreihe diverser Co-Investments in nachhaltige Zukunftssektoren. Damit erhalten Investorinnen und Investoren fortan eine attraktive Gelegenheit, sich transparent an der Entwicklung chancenreicher nachhaltiger Sachwertprojekte zu beteiligen.Anlegerinnen und Anleger, welche die Chance im US-Süden nutzen möchten, können das Pangaea Life Co-Invest US Residential ab sofort ab einem Mindestbeitrag von 10.000 USD zeichnen. Das geplante Fondsvolumen beträgt 30 Millionen USD mit Erhöhungsoption auf 80 Millionen USD. Im gemäß Basisinformationsblatt mittleren Szenario beträgt der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss 144 Prozent des Ausgabepreises*. Wie bei allen Investitionen bestehen auch bei diesem Produkt Risiken und Chancen, die den prognostizierten Gesamtmittelrückfluss schmälern oder erhöhen können. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) des neuen Fonds ist mit der HANSAINVEST einer der führenden deutschen Gesellschaften in diesem Bereich.Weitere Informationen zum neuen Produkt finden Sie hier: https://www.pangaea-life.de/anlageloesungen/co-investments/co-invest-us-residentialPressebild anbei: Das Projekt "Pearl Street Dallas" schafft 370 Wohneinheiten in gefragter Lage***Pangaea LifePangaea Life ist ein auf nachhaltige Investments spezialisierter globaler Investmentmanager und Anbieter nachhaltiger Anlagelösungen. Die Marke wurde im Jahr 2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet, Rendite und konsequente Nachhaltigkeit zu vereinen. Hinter Pangaea Life stehen aktuell zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue One Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 567 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 8,9 Prozent. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 179 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 7,1 Prozent auf (jeweils Bruttowerte; Stand 31.12.2024). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz. 