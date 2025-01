FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,16 Prozent auf 131,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,59 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. In der Eurozone wurden Industriedaten aus Frankreich und Spanien veröffentlicht. Während in Frankreich die Industrieproduktion im November unerwartet etwas gestiegen war, ist sie in Spanien überraschend gefallen.

Das Hauptereignis wird der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember sein. Andere Arbeitsmarktdaten hatten zuletzt ein uneinheitliches Bild gezeichnet. Die Finanzmärkte erwarten im Schnitt einen Beschäftigungsaufbau um 165.000.

Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik. Vertreter der Fed hatten zuletzt die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen gedämpft./jsl/jkr/zb