NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 31 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem soliden Quartal mit fortgesetzter Bestelldynamik./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 11:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 19:05 / ET

DE000ENER6Y0