Deutlicher Anstieg von Unternehmensinsolvenzen

Werbung







Im Jahr 2024 stiegen die Insolvenzen von Unternehmen stark an, die Gründe dafür sind vielfältig.



Die konjunkturelle Lage in Deutschland setzte im vergangenen Jahr viele Unternehmen unter Druck, vor allem die schlechte Auftragslage und steigende Kosten waren dafür verantwortlich. Aber auch fehlende Fachkräfte, ein hoher Bürokratieaufwand sowie Belastungen durch Steuern trugen ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. So stieg die Anzahl der Insolvenzen laut dem Statistischen Bundesamt um 16,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023. Im Dezember lag der Wert mit einem Plus von 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht darunter. Ebenfalls interessant ist es ein Blick auf die Zahlen zu werfen, die von den Amtsgerichten bekanntgegeben werden. Da die Insolvenzen erst überprüft werden, verzögert sich Meldung. Die im Oktober veröffentlichten Zahlen lagen dabei um 35,9 Prozent über denen des Vorjahreszeitraums.









Jahresausblick 2025



Jörg Scherer, Leiter technische Analyse der HSBC, analysiert börsentäglich für Sie in unserem hauseigenem Daily Trading Newsletter u.a. den DAX® und weitere spannende Werte. Aktuell erwarten Sie im Hinblick auf das bevorstehende Jahresende eine Reihe von Spezialausgaben in denen ein Ausblick auf das kommende Jahr aus technischer Sicht aufgezeigt wird. Wenn auch Sie an unserem Daily Trading Newsletter interessiert sind, können Sie sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC