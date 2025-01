FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips vor Zahlen für das Schlussquartal 2024 von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der andauernden Probleme in China sollten Anleger sich auf schwache Resultate des Medizintechnikkonzerns einstellen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte passte zwar sein Bewertungsmodell für die Aktien an, seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 lägen aber noch unter den Markerwartungen./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538