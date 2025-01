NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 55 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrageperspektiven für europäische Investitionsgüterunternehmen erschienen 2025 positiver, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das untermauere seine Erwartung eines beschleunigten Umsatzwachstums aus eigener Kraft des Sektors. Zudem liege die Branchenbewertung zwar über dem langjährigen Durchschnitt, das gehe aber auf wenige Einzelwerte zurück. Rund zwei Drittel der von ihm beobachteten Unternehmen würden mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dem Zehnjahresschnitt gehandelt./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 17:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000DTR0CK8