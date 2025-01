Der chinesische Hersteller hat auf der Automesse in Brüssel sein elektrisches Kompakt-SUV Atto 2 für Europa vorgestellt. Der Atto 2 ist 14 Zentimeter kürzer als der bekannte Atto 3. Die Preise gibt es noch nicht, sie werden aber bald folgen: Der Verkauf soll schon im März beginnen. Die Preise werden in der Tat interessant, denn BYD kündigt den Atto 2 als "preiswertes SUV für den europäischen Markt" an. Der Atto 3, mit dem BYD einst in Europa gestartet ...

