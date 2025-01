Bonn (ots) -Die längsten Live-Übertragungen von Bundesparteitagen im deutschen Fernsehen sind ab diesem Samstag bei phoenix zu sehen. Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025 bringt die deutschen Parteien dazu, sich bereits im Januar und Februar zu den Bundesparteitagen zu treffen. Mit fundierten Analysen und Einordnungen von politischen Experten sowie Reportern vor Ort begleitet phoenix die Parteitage mit jeweils bis zu 10 Stunden Live-Übertragungen am Stück.Den Auftakt machen an diesen Samstag, 11. Januar, die AfD und die SPD sowie das BSW am Sonntag, 12. Januar. Daraufhin folgen die Parteitage der Die Linke, von Bündnis'90/Die Grünen (Bundesdelegiertenkonferenz), CDU, CSU und FDP.Die Highlights im Januar:- SPD: Samstag, 11. Januar, von 10.00 bis 19.00 Uhr (phoenix berichtet von beiden Treffen abwechselnd)- AfD: Samstag, 11. Januar, von 10.00 bis 19.00 Uhr, und Sonntag, 12. Januar, von 10.00 bis 17.00 Uhr (phoenix berichtet von beiden Treffen abwechselnd)- BSW: Sonntag, 12. Januar, von 10.00 bis 17.00 Uhr (phoenix berichtet von beiden Treffen abwechselnd)- Die Linke: Samstag, 18. Januar- Bündnis'90/Die Grünen: Sonntag, 26. JanuarDie Highlights im Februar:- CDU: Montag, 3. Februar- CSU: Samstag, 8. Februar- FDP: Sonntag, 9. FebruarAm Samstag, 11. Januar 2025, startet phoenix mit der Berichterstattung vom AfD-Parteitag in Riesa und berichtet auch vom gleichzeitig stattfindenden außerordentlichen SPD-Parteitag in Berlin. Unter anderem wird Olaf Scholz als Kanzlerkandidat bestätigt und das Wahlprogramm wird beschlossen. In Riesa wird die AfD Alice Weidel als Kanzlerkandidatin nominieren. phoenix ist ab 10.00 Uhr live dabei und berichtet abwechselnd von beiden Treffen.Am Sonntag, 12. Januar 2025, beginnt phoenix ab 10.00 Uhr mit der Berichterstattung. Zu sehen sind die Fortsetzung des AfD-Parteitages in Riesa sowie der Bundesparteitag des BSW in Bonn.Am Samstag, 18. Januar 2025, begleitet phoenix den Parteitag der Linken ab 10.00 Uhr in Berlin, bei dem das Wahlprogramm der Partei im Fokus steht.Am Sonntag, 26. Januar 2025, berichtet phoenix ab 9.00 Uhr live von der außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen im City Cube Berlin.Die CDU trifft sich am Montag, 3. Februar 2025. phoenix berichtet ab 10.00 Uhr vom Gottesdienst in Grunewald, gefolgt vom eigentlichen Parteitag ab 12.00 Uhr im City Cube in Berlin.Am Samstag, 8. Februar 2025, überträgt phoenix den CSU-Parteitag ab 10.00 Uhr.Den Abschluss bildet der FDP-Parteitag am Sonntag, 9. Februar 2025, ab 10.45 Uhr in der Metropolishalle Potsdam.Unter dem Titel "Parteiencheck: Was will die ...?" bietet phoenix jeweils 15-minütige Zusammenfassungen der einzelnen Bundesparteitage mit den größten Highlights. Abrufbar in den Mediatheken von ARD und ZDF.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5946580