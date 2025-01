© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Airbus hat im Jahr 2024 insgesamt 766 Jets ausgeliefert und bleibt damit voraussichtlich zum sechsten Mal in Folge führend in der globalen Flugzeugindustrie.Das Unternehmen verfehlte knapp sein Ziel von 770 Auslieferungen, was es auf anhaltende Probleme in den globalen Lieferketten zurückführte. Der Rückgang betreffe vor allem kleinere A220-Modelle, während die größeren Jets den Erwartungen entsprächen, erklärte Jefferies-Analystin Chloe Lemarie. Das Wachstum der Airbus-Auslieferungen hat sich nach der Pandemie deutlich verlangsamt. Die Steigerung von 11 Prozent im Jahr 2023 fiel 2024 auf nur 4 Prozent, berichtet Reuters. Der Druck auf die Lieferketten und ein Mangel an Fachkräften, der …