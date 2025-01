München (ots) -Finanzielle Freiheit muss kein Traum bleiben - so die Überzeugung von E-Commerce-Experte Tom Gnodtke. Er ist Gründer und Inhaber von EcomLab und bietet seinen Kunden ein Coaching rund um das Thema E-Commerce, das sich an seinen eigenen Praxiserfahrungen als erfolgreicher Onlineshop-Betreiber orientiert. Seine Methoden ermöglichen es E-Commerce-Neulingen und erfahrenen Onlinehändlern, ihr Fachwissen zu erweitern und ihre Umsätze nachhaltig zu steigern. Wie der Aufbau eines eigenen Onlineshops gelingt, erfahren Sie hier.Der Onlinehandel hat in den vergangenen Jahren ein beträchtliches Wachstum an den Tag gelegt und wächst tagtäglich weiter. Einigen Quellen zufolge sollen Onlinehändler weltweit bis 2028 einen Jahresumsatz von 8,6 Billionen US-Dollar erzielen. Diese immensen Wachstumschancen ziehen immer mehr Menschen an, die sich mit dem eigenen Onlineshop den Traum von finanzieller Freiheit erfüllen möchten. Der Wettbewerb ist jedoch hart - gerade kleinere Händler gehen schnell unter, wenn sie keinen Mehrwert bieten. "Ein erfolgreicher Onlineshop braucht mehr als nur gute Ware. Es kommt vielmehr darauf an, strategisch zu handeln und Alleinstellungsmerkmale zu schaffen", betont deshalb E-Commerce-Experte Tom Gnodtke."Gerade in der Anfangszeit sind Marketing, die Produktauswahl und der Aufbau funktionierender Lieferketten von tragender Bedeutung, damit das Geschäft anläuft", so der Experte weiter. "Es gibt jedoch noch weitere Stellschrauben, die den Erfolg beeinflussen." Tom Gnodtke weiß, wovon er spricht: Er ist Geschäftsführer von EcomLab und führt selbst mehrere erfolgreiche Onlineshops. Das Wissen, das er sich dabei angeeignet hat, gibt er in seinem praxisorientierten Coaching an Einsteiger und eingefleischte Shopbetreiber weiter, um ihnen den Aufbau eines lukrativen E-Commerce-Unternehmens zu erleichtern. Wie der Start in ein selbstbestimmtes Dasein als E-Commerce-Unternehmer gelingt, hat Tom Gnodtke im Folgenden zusammengefasst.Produkte und Lieferanten sorgsam wählenDas Kernstück eines Onlineshops ist selbstverständlich die Produktpalette. Manch ein Onlineshop-Betreiber macht den fatalen Fehler, kurzerhand Produkte anzubieten, die gerade populär sind - er lässt sich somit auf Preiskämpfe mit größeren Shops und stationären Geschäften ein. Dies führt jedoch nur dazu, dass die eigene Marge schrumpft, ohne dass der Kunde einen Mehrwert erhält. Dieses Problem lässt sich elegant umgehen, indem man stattdessen innovative und qualitativ hochwertige Produkte anbietet, die eine bestimmte Nische des Markts bedienen, ein konkretes Problem der Zielgruppe lösen und noch nicht im Laden vor Ort erhältlich sind.Damit der Shop läuft, müssen die angebotenen Produkte ständig verfügbar sein. Wer über kein eigenes Lager verfügt, sollte dafür auf Dropshipping setzen. Bei diesem Geschäftsmodell wird das Produkt direkt vom Hersteller zum Kunden versandt - der Händler muss nur Bestellungen aufnehmen und weiterleiten. Umso wichtiger ist es aber, mit verlässlichen Zulieferern zu arbeiten. So sollten Händler vor Vertragsabschluss auf Muster der fertigen Artikel bestehen und Lieferzeiten und Rücksendebedingungen genauestens prüfen. Ein guter Zulieferer sollte zuverlässig binnen zehn Tagen nach Bestellung liefern und gleichbleibend hochwertig produzieren.Conversions nicht dem Zufall überlassenEbenso wichtig ist jedoch, dass der Shop Besucher erhält - und diese zu Kunden werden. Um die Conversion-Rate zu maximieren, muss zuerst die Zielgruppe bekannt sein. Händler sollten also zunächst klären, wer von ihrem Produkt profitiert und es am wahrscheinlichsten nachfragt. Dies bildet die Grundlage, um eine maßgeschneiderte Marketingstrategie zu entwickeln, die die Zielgruppe auf ihren bevorzugten Websites und Social-Media-Kanälen mit passenden Werbebotschaften abholt und im Shop zu zahlenden Kunden konvertiert.Für technisch unausgereifte Shops hingegen gibt es heute keine Ausrede mehr: Kunden setzen beim Onlineshopping voraus, dass die Shopseite auf ihrem Endgerät korrekt dargestellt wird und alle nötigen Informationen bietet, um eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Dazu gehört neben adaptivem Design, das automatisch das Seitenlayout dem Endgerät anpasst, auch eine optisch ansprechende Darstellung mit hochwertigen Produktbildern und aussagekräftigen Beschreibungen. Um das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen, sollte es zudem möglich sein, auf jeder Produktseite die Bewertungen anderer Kunden einzusehen und selbst möglichst detaillierte Bewertungen abzugeben.Mit professioneller Unterstützung in die Unabhängigkeit startenDank Dropshipping, Onlinemarketing und Onlineshop-Baukästen ist der Einstieg in den E-Commerce heute leichter denn je. Damit sich das Geschäft jedoch lohnt, müssen auch die Details stimmen. So gilt es, den Shop und das Marketing auf die Zielgruppe zuzuschneiden, die richtigen Produkte auszuwählen und Lieferanten auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor man sich auf etwas Verbindliches einlässt.Um von Beginn an alles richtigzumachen, bietet es sich an, die Hilfe eines E-Commerce-Coaches zu suchen, der den gesamten Prozess begleitet und bei der Strategieplanung und eventuellen Problemen schnelle und fachlich kompetente Unterstützung bietet. Dies ermöglicht es, möglichst schnell und ohne teure Fehler zu mehr finanzieller Freiheit zu finden.Sie wollen sich einen eigenen Online-Shop aufbauen oder Ihr bestehendes Online-Business auf das nächste Level bringen? Dann melden Sie sich jetzt bei Tom Gnodtke und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!