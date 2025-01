Hamburg (ots) -Kinder sollten beim Schlittenfahren einen Helm tragen. Darauf macht die Aktion Das sichere Haus (DSH), Hamburg, aufmerksam. Gerade Kinder können schnell stürzen, wenn sie in hohem Tempo bergab rasen, mit einer anderen Person zusammenprallen oder gegen ein Hindernis fahren. Diese Unfälle führen häufig zu schweren Kopfverletzungen, so die DSH.Beim Fahren zu zweit: die Großen nach vorneFahren zwei Personen auf dem Schlitten, sollte die größere immer vorne sitzen. Andernfalls wird bei einem Aufprall das Kind durch den zusätzlichen Druck von hinten geradezu in das Hindernis geschleudert.Mehr DSH-Tipps zur Vermeidung von schweren Kinderunfällen:https://das-sichere-haus.de/wohnung-kindersicher-machen.Mehr als 15.500 Tote pro Jahr durch HaushaltsunfälleMehr als 15.500 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Aktuelle Statistiken und Grafiken zum Unfallgeschehen in Deutschland finden Sie hier: https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5946654