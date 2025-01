München (ots) -Kroatien, Dänemark und Norwegen sind die Austragungsländer für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die am 14. Januar startet. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist mit dabei - sie spielt ihre Vorrunde im dänischen Herning. Das Auftaktspiel gegen die Auswahl aus Polen gibt es am 15. Januar live ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Außerdem überträgt die ARD das dritte Vorrundenspiel des deutschen Teams am Sonntag, 19. Januar, gegen Tschechien live ab ca. 17:50 Uhr (Anwurf: 18:00 Uhr) im TV und im Stream. Die zweite Partie der Vorrunde zeigt das ZDF am 17. Januar live.Wenn das deutsche Team die Hauptrunde erreicht, überträgt die ARD eine und das ZDF zwei Begegnungen, ebenfalls aus Herning, live in ihren Hauptprogrammen im TV und in ihren Mediatheken. Auch ein deutsches Viertelfinale am 29. Januar bzw. ein Finale am 2. Februar mit deutscher Beteiligung - beide Spiele finden im norwegischen Oslo statt - werden live im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.Moderator Alexander Bommes präsentiert die Live-Übertragungen in der ARD, gemeinsam mit dem ARD-Experten und Handball-Weltmeister von 2007 Dominik Klein. Reporter ist Florian Naß, unterstützt von Co-Kommentator und ebenfalls Weltmeister von 2007 Johannes Bitter, der auf dieser Position bei der Heim-EM 2024 seine Premiere feierte.Begleitend zu den Live-Übertragungen gibt es auf sportschau.de und in der Sportschau App umfassende Informationen, Hintergründe und Wissenswertes sowie in der ARD Mediathek Zusammenfassungen und Highlights von vielen Spielen. Hörfunk und ARD Audiothek bieten darüber hinaus u. a. alle deutschen Spiele in Audio-Livereportagen in voller Länge.Zur Handball-WM 2025 startet außerdem der neue Sportschau-Podcast "Handball auf die 1" in der ARD Audiothek, auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Ab dem 14. Januar gibt es jeden Tag eine neue Folge mit den wichtigen Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg durch das Turnier. An den Spieltagen analysieren die Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter gemeinsam mit Host Stephanie Müller-Spirra die Leistung der Mannschaft, an spielfreien Tagen blickt der Podcast auf die nächsten deutschen Partien, die Konkurrenz und liefert exklusive Interviews mit den Spielern.Federführer für die Übertragungen von der Handball-WM in der ARD ist der Westdeutsche Rundfunk. Die Handball-WM ist außerdem das erste sportliche Großereignis, das produktionell aus dem neuen ARD-SportHub umgesetzt wird.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5946675