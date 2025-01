Munsbach (www.fondscheck.de) - 2024 setzte sich der positive Börsentrend des Vorjahres mit dem Rückenwind steigender Gewinne und dem Ausbleiben externer Schocks fort, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Der Ethna-AKTIV habe daran mit einer Jahresperformance von 6,05% erfolgreich partizipieren können. Die Entwicklung der vergangen zwei Jahre sei jedoch keinesfalls gleichmäßig verlaufen: Während der Fonds in den letzten sechs Wochen des Jahres 2023 rund zwei Drittel des Jahresgewinns erwirtschaftet habe, habe sich dieser in den abschließenden vier Wochen dieses Jahres um etwa ein Drittel reduziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...