Mannheim, 10. Januar 2025 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat am 9. Januar 2025 das deutsche Schmierstoffunternehmen Boss Lubricants GmbH & Co. KG erworben. Dieses familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Albstadt, Baden-Württemberg, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialschmierstoffe, die unter anderem in der Medizintechnik, Sicherheitstechnik, Metallbearbeitung sowie im Maschinenbau eingesetzt werden. Die FUCHS-Gruppe will mit dieser Akquisition das bestehende Spezialitätengeschäft ergänzen und neue, international skalierbare Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Boss Lubricants konzentriert sich an seinem Entwicklungs- und Produktionsstandort in Albstadt bislang vorwiegend auf den deutschen Markt mit einem geringen Exportanteil. Das Unternehmen wird auch in Zukunft von diesem Standort aus tätig sein und weiterhin vom bisherigen Inhaber und Geschäftsführer Rainer Gunsch-Boss geleitet. Aus Sicht von FUCHS liegt in der Übernahme von Boss Lubricants eine große Chance für die künftige Entwicklung. "Wir gewinnen nicht nur ein Team hochqualifizierter Mitarbeitender mit spezifischem Know-how in Nischenbereichen, sondern erweitern auch unser Produktportfolio an Spezialschmierstofflösungen", sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der FUCHS SE. "Während Metallbearbeitung und Maschinenbau zu unseren langjährig etablierten Bereichen zählen, freuen wir uns insbesondere auf den Zuwachs an weiterer Expertise in den Zukunftsmärkten Medizin- und Sicherheitstechnik." Das damit verbundene Wachstumspotenzial kann FUCHS mit seinem globalen Netzwerk aus 33 Produktionsstandorten und 55 operativen Gesellschaften bedienen und seinen Kunden weltweit einen noch höheren Mehrwert bieten. Boss Lubricants beschäftigt 20 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von ca. 7 Millionen EUR. Die FUCHS-Gruppe beschäftigt 6.200 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 3,5 Mrd. EUR. FUCHS SE

Das familiengeführte Unternehmen Boss Lubricants GmbH & Co. KG mit Sitz in Albstadt, Baden-Württemberg, ist seit seiner Gründung im Jahr 2003 auf die Entwicklung und Produktion von Prozessflüssigkeiten und Spezialschmierstoffen spezialisiert. Die Produkte finden Anwendung in der Medizin- und Sicherheitstechnik, im Maschinenbau und im Sonderanlagenbau. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Innovation entwickelt das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen und legt großen Wert auf nachhaltige Prozesse und höchste Umweltstandards. Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.



